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元埼玉県警捜査一課刑事の佐々木成三氏が、YouTubeチャンネル「佐々木成三の攻める防犯チャンネル」で「【なぜ強盗殺人未遂？】ＭＥＧＡドンキ店員をボンネットにのせ150m走行【事後強盗罪とは？】」と題した動画を公開した。動画では、名古屋市の店舗で発生した店員振り落とし事件を取り上げ、単なる万引きがなぜ殺人未遂や強盗といった重罪に発展するのか、その法的な仕組みを詳しく解説している。



事件は6月7日、名古屋市の店舗で万引き防止ブザーが鳴り、逃走しようとした男女の車に店員が立ちはだかったことから起きた。車は店員をボンネットに乗せたまま約150m走行して振り落とし、店員は軽傷を負った。愛知県警はこの事件を「殺人未遂」として捜査している。



佐々木氏は、怪我しかしていない事案が殺人未遂となる理由について、「殺意」の解釈を挙げた。殺意には「明確な殺意」と、死んでも構わないと認識する「未必の故意」の2種類があると説明。車から振り落とす行為は転落の危険性が極めて高く、「頭を打てば死ぬかもしれないが構わない」という未必の故意が認められる可能性が高いと指摘する。



さらに、佐々木氏は今後の罪名が「事後強盗罪」や「強盗致傷」に変わる可能性に言及した。万引き（窃盗）をした後に、逮捕を免れるために店員に暴行を加えた場合、法律上は強盗と同じ「事後強盗罪」となる。今回は被害者に怪我をさせているため「強盗致傷」となり、「無期または6年以上の拘禁刑」という執行猶予のつかない極めて重い刑罰が科される。万一死亡していれば「強盗殺人・強盗致死」として死刑や無期拘禁刑の可能性もあったという。



出来心での窃盗が、逃走時の行動一つで強盗や殺人未遂という取り返しのつかない重罪に化ける恐ろしさを提示し、法律の知識を持つことの重要性を強く呼びかける内容となっている。