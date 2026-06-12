お笑いコンビおぎやはぎ矢作兼（54）が11日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の小木博明（54）とともに生出演。酒を飲んで深夜に電話してきた俳優について語った。

小木が朝、俳優荒川良々（52）と朝に遭遇した話を切り出した。「朝、久々に会ったな、荒川良々に。偶然、朝8時ぐらいに。『小木クン？』って小さい声で。誰だろうと思ったら覇気のない感じの荒川良々で。朝自転車乗ってるんだけど」と切り出した。

小木が行き先を尋ねたといい「今からジムですっていうわけ。ボヨボヨなんだよ、体は。あの人、酒飲むし。深夜までクラブって好きじゃない。ボヨボヨなんだよ、パッと見ても。でもあれをジムで維持してるんだと。あの体形を」と推察。その上で「あんな人間がさ。だけどよ、酷い（ひどい）から本当に、酔っぱらったら」と投げかけた。

矢作は同調した上で「それこそ7、8年ぐらい前かな。夜中突然電話かかってきたことあるよ、酔っぱらって。車の話で。車大好きだから。車の話で盛り上がって、俺に電話しようってなったんだね。あれは毎日酒飲んでるんだろうから」と当時を振り返った。