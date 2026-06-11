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料理YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「納豆の食べ方で1番美味しいのはこれです！」と題した動画を公開しました。手軽で美味しく、ヘルシーな納豆のアレンジレシピ2品を紹介しています。



動画の前半では「腸活キノコ納豆」の作り方を解説しています。えのき、なめこ、まいたけを耐熱容器に入れ、ほんだし、白だし、ごま油を加えて電子レンジで加熱します。「めちゃウマなうえにお腹に優しい」一品で、加熱したきのこにひきわり納豆を混ぜ合わせます。器に盛り付け、温玉、ねぎ、ごまをトッピングすれば完成。とろとろの温玉ときのこが絡み合うシズル感たっぷりの映像が食欲を刺激します。



後半では「無限納豆キャベツ」が登場。ポリ袋に入れた千切りキャベツにごま油、白だしなどの調味料と塩こんぶを加え、袋の上から揉み込むように混ぜ合わせます。「罪悪感なくいくらでも食べれちゃう」という表現の通り、ヘルシーながらもやみつきになる味わいです。盛り付けたキャベツの上にひきわり納豆、卵、小ねぎ、味付きのりを乗せ、全体を豪快に混ぜていただきます。



どちらも火を使わずに作れる手軽さが魅力です。いつもの納豆ごはんに飽きた時や、手軽にもう一品追加したい時に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［腸活キノコ納豆］

・えのき 1/3袋

・なめこ 1袋

・まいたけ 1/2株

・ほんだし 小さじ1/2

・白だし 小さじ1

・ごま油 小さじ1

・ひきわり納豆 1パック

・温玉 1個

・ねぎ 適量

・ごま 適量



（作り方）

1. 耐熱容器にえのき、なめこ、まいたけを入れる。

2. ほんだし、白だし、ごま油を加え、ラップをして電子レンジで加熱する。

3. 加熱したきのこに、ひきわり納豆を加えて混ぜ合わせる。

4. 器に盛り、温玉、ねぎ、ごまをトッピングして完成。



［無限納豆キャベツ］

・千切りキャベツ 適量

・ごま油 大さじ1

・白だし 大さじ1

・ほんだし 小さじ1

・ごま 小さじ1

・鷹の爪 少し

・塩こんぶ ひとつまみ

・ひきわり納豆 1パック

・卵 1個

・小ねぎ 適量

・味付きのり 適量



（作り方）

1. ポリ袋に千切りキャベツ、ごま油、白だし、ほんだし、ごま、鷹の爪、塩こんぶを入れる。

2. 全体に味が馴染むよう、揉み込むようにしてよく混ぜ合わせる。

3. 器に盛り、ひきわり納豆、卵、小ねぎ、味付きのりをトッピングする。

4. 全体をよく混ぜ合わせて完成。