広島県警察公式X（@HP_maplekun）は、特殊詐欺被害を未然に防止したとして、セブンイレブン廿日市阿品店に感謝状を贈呈したことを発表しました。この投稿には、6.7万件の「いいね！」が集まるなど、機転を利かせた女性店員が大きな反響を呼んでいます。



【写真】「シゴデキギャル」特殊詐欺被害を阻止し、感謝状を贈られた女性店員

パソコンの異常警告から電子マネー要求までの経緯

事案が発生したのは2026年3月28日。被害者がパソコンを使用している最中、画面上に突然、異常を知らせる警告画面と電話番号が表示されたことが端緒となりました。被害者がその表示された番号に電話をかけたところ、相手の被疑者からパソコンの修理代名目で、高額な電子マネーカードでの支払いを指示されました。



そのため、被害者はセブンイレブン廿日市阿品店を訪れて電子マネーカードを購入しようとしましたが、対応した店員が不審に思い、購入理由などを詳しく聞き取りました。その結果、店員はこれが詐欺であることを見抜いて適切に声をかけ、被害を未然に防止する結果に。広島県警察の公式Xでは、「店員がしっかり話を聞いた結果、サポート詐欺被害を防止することができました ありがとうございました」と感謝の言葉を述べています。



「店員さんの『しっかり話を聞く』という一歩踏み込んだ神対応」「ただレジを打つだけじゃなくて、違和感に気づいて声をかけられるの本当に素晴らしい」と称賛の声が寄せられたほか、感謝状を受け取った女性店員が金髪をおだんごにまとめ、微笑む写真に対して、「可愛い！」「シゴデキギャル」「親切なギャルめっちゃ好き」といったコメントも寄せられました。



▽出典

・広島県警察 廿日市警察署 公式X／感謝状の贈呈式