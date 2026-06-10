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YouTubeチャンネル「花屋ユウの偏愛TV」が、「誕生日なので、USJで一人コース料理を食べました。」を公開した。自身の誕生日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた花屋ユウが、「パークサイド・グリル」の4,000円のプリフィックス・コースを堪能。絶品料理の数々と、混雑時にも役立つレストランの活用術を紹介している。



動画では、前菜、スープ、メイン、デザートを自分で選べるコースメニューから、花屋のお気に入りや気になる一品を実食。メイン料理に選んだ「オマール海老とホタテグリルのペペロンチーノ」が運ばれてくると、特大のオマール海老の存在感に「まさかユニバでオマール海老が食べられるなんて」と驚きを隠せない。殻ごと焼かれた香ばしいエビと、刻んだトマトがアクセントになった本格的な味わいに「ユニバ内でクオリティの高い料理が食べられて4,000円はコスパ最強」と大絶賛した。



デザートには、アメリカ南部の伝統スイーツ「ピーチコブラー アフォガード添え」を注文。温かい生地に冷たいバニラアイスと苦みのあるエスプレッソをかける未知の組み合わせに、「甘い・冷たい・苦い・温かいで口の中が忙しい！」と興奮気味にレポート。シナモンが効いた奥深い味に「なんだこの食べ物は！」と完全に心を奪われた様子を見せている。さらに、クルーから手書きのメッセージ入りの25周年記念ステッカーを手渡される心温まるサプライズもあり、至福のひとときを過ごした。



最後に花屋は、同レストランの「優先案内サービス」の利便性について解説。事前に来店時間を指定できるため、「混雑しやすい休日や雨天でもレストラン難民にならない」と賢い活用法を力説している。「特別な日にこそ来たい」と語る通り、USJでのディナーをワンランク上の思い出にするための、有益な情報が詰まった動画となっている。