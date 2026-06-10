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YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「東京ディズニーシー 2026.5.25の様子 | Today’s Tokyo DisneySea on May 25, 2026」と題した動画を公開した。25周年グッズ第2弾の発売日と重なり、チケットが完売した東京ディズニーシーの混雑状況や、エンターテイメントプログラム、新グッズのラインナップをレポートしている。



動画の冒頭、駐車場への渋滞やエントランスの混雑具合から、この日の熱気が伝わってくる。「本日はなんとチケット完売日でございます」と語るように、11時台とは思えないほどの多さのゲストでパーク内は賑わっていた。YamatoStyleは入園後すぐにオンラインでグッズを購入し、ショップのスタンバイパス取得を試みたものの、主要店舗はすべて発行終了という激戦ぶりを伝えている。



メディテレーニアンハーバーでは、「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を鑑賞。鑑賞エリアは早い段階で満席となったが、花壇沿いの隙間からショーを楽しむ様子を収録している。その後、運良くキャンセル分を取得できたパーク内最大のショップ「エンポーリオ」へ入店。「ジュビリーロケット」やぬいぐるみバッジ、高級感のあるクッションなど、25周年の歴史が詰まった魅力的なグッズの数々を紹介した。さらに、プロメテウス火山がモチーフのタンブラーや、S.S.コロンビア号のボックスティッシュケースなど、ユニークな商品もカメラに収めている。



終盤ではアメリカンウォーターフロントを散策。「ニューヨーク・デリ」の待ち時間が45～60分、「トイ・ストーリー・マニア！」が140分、「タワー・オブ・テラー」が180分と、レストランやアトラクションが軒並み混雑している状況をリポートしている。また、フード＆ワイン・フェスティバルが開催されており、限定メニューを求めるゲストで行列ができるワゴンも見受けられた。一方、気温は25度と日差しはあるものの、比較的過ごしやすい気候であったことも付け加えた。



25周年という節目の盛り上がりを見せる東京ディズニーシー。限定グッズやプログラムを満喫するには、事前の情報収集とスタンバイパス、モバイルオーダーの活用が不可欠だ。パークを訪れる際は、しっかりとした計画を立てて、快適な1日を過ごしてほしい。