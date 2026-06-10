リーメント、ミニチュアフィギュア「Pokémon Journey with You! Anniversary」3種を公開。第1弾は11月2日に発売
【Pokémon Journey with You! Anniversary 1弾 はじまりの冒険】 11月2日 発売予定 【Pokémon Journey with You! Anniversary 2弾 新たなる旅立ち】 11月16日 発売予定 【Pokémon Journey with You! Anniversary 3弾 未来への旅路】 11月30日 発売予定 価格：各2,090円
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リーメントは、ミニチュアフィギュア「Pokémon Journey with You! Anniversary」3種を11月2日より順次発売する。価格は各2,090円
本商品は「ポケットモンスター」シリーズに登場するポケモンたちをミニチュアフィギュア化したもの。それぞれ初代から「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の最初に選べる3匹との旅立ちを感じさせるジオラマとなっている。
★画像初公開★- 株式会社リーメント公式 (@rement_official) June 10, 2026
【Pokémon Journey with You! Anniversary】
旅立ちのパートナーと共に歩んだ、あの日の冒険が甦る
1弾 はじまりの冒険／11月2日発売予定
2弾 新たなる旅立ち／11月16日発売予定
3弾 未来への旅路／11月30日発売予定
各全3種。2090円(税抜価格1900円)。#ポケモン #リーメント pic.twitter.com/CMgKPgNzcF
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