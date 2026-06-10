【Pokémon Journey with You! Anniversary 1弾 はじまりの冒険】 11月2日 発売予定 【Pokémon Journey with You! Anniversary 2弾 新たなる旅立ち】 11月16日 発売予定 【Pokémon Journey with You! Anniversary 3弾 未来への旅路】 11月30日 発売予定 価格：各2,090円

　リーメントは、ミニチュアフィギュア「Pokémon Journey with You! Anniversary」3種を11月2日より順次発売する。価格は各2,090円

　本商品は「ポケットモンスター」シリーズに登場するポケモンたちをミニチュアフィギュア化したもの。それぞれ初代から「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」の最初に選べる3匹との旅立ちを感じさせるジオラマとなっている。

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