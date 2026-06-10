ラッシングの走塁にファンから批判が殺到

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間10日・ピッツバーグ）

1点を争う好ゲームに水を差すプレーに批判が殺到した。ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「8番・捕手」で先発出場。5回に見せた走塁が“危険なプレー”と、ドジャースファンからも嘆きの声が寄せられた。

1点を追う5回、先頭で打席に入ったラッシングは怪物右腕スキーンズから四球を選び出塁。続くフリーランドの打球は二ゴロとなり、相手守備陣は併殺を完成させた。一塁走者だったラッシングは、二塁に滑り込む際、ベースではなく遊撃手に向かってスライディング。この走塁が悪質なプレーと捉えられた。

遊撃手は二塁手からの送球をキャッチしアウトを成立させたあと、すぐに二塁ベースを離れたにも関わらず、“露骨な妨害”を見せたラッシングに批判が殺到。「これは絶対やっちゃいかん」「今のラフプレーはダメでしょ！」「ラッシング何やってんだ」「いらんことすんなよ…」「ドジャースは問題児をこのままにしておいていいの？」などのコメントがSNS上に飛び交っていた。（Full-Count編集部）