お笑いタレント宮川大輔（53）が9日に配信された、タレント関根勤のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」に出演。若い頃の吉本興業所属芸人のエピソードなどを話した。

トークは90年代に活躍し、宮川も属した、雨上がり決死隊、ナインティナイン、FUJIWARAなどで結成され人気となった若手ユニット「吉本印天然素材」の話題に。宮川は「でも、初めはナインティナインでしたね。ほんとここまで上り詰める早さを見せられた時に“すごいな”と思いましたし」などと振り返った。

関根は当時の同ユニットをめぐるエピソードとして「あれは本当なんでしょ？フジモン（FUJIWARA藤本敏史）が電車の中で天素（天然素材）のメンバーと帰ってて、で、矢部くん（ナインティナイン矢部浩之）が“あんたとは友達になれんわ！”って言ったら、（藤本が電車内の）ポールを持って泣いた…っていうのは」と宮川に質問。宮川も「よくご存じですね。僕、たぶんその時いたかな…（藤本は）泣いてはりましたね。よくフジモンは矢部に泣かされてましたからね。ちょっと“熱さ”もあるんですかね。“みんなファミリーや”みたいな感じでやってるところ、急に怒られたりしたら寂しくなるんやと思う」などと分析していた。