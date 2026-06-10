立ち上がりの則本は、緊張や力みを感じさせたね。１、２回と先頭打者に四球。彼らしくないピッチングだった。

でも、それも仕方なかったかもしれない。１４年目のベテランといえども昨年まで着ていたユニホームを相手にして、しかもずっと投げ続けていた古巣のマウンド。勝てば１２球団からの勝ち星になるということも頭にあったんだろう。

２回の自らの守りが、その不安な状況を助けてくれたよな。１死一、三塁から太田がスクイズ。投手の正面で、三塁走者のスタートも良くなかったから、普通にアウトにできたとはいえ、冷静なグラブトス。芸は身を助けるといった場面だった。

３回に３点のリードをもらうと、その裏は３番・平良に１５０キロを投げるなどギアを上げて３者凡退に仕留めた。さすがに去年までに１２０勝を挙げているだけある。勝ち方を知っているということだね。

３回以降は援護ももらってリズムに乗った。変化球でスッとストライクを取れるうまさがあるからピッチングが楽になる。７回は疲れから失点をしたとはいえ、十分な内容だったんじゃないか。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）