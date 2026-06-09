森香澄が“結婚相手の理想スペック”を赤裸々に発表。さらに絶対に譲れない条件も明かした。

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これは6月9日に都内某所で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の合同取材会での一コマ。同日に開催された「『時計じかけのマリッジ』婚活女子応援！トークショー＆試写会イベント supported by Omiai」に参加する番組MCのエルフ荒川、森香澄、そして累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザー・植草美幸氏が合同取材会にも出席した。

『時計じかけのマリッジ』は恋愛には自信があるものの婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つける“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティショー。中野綾香、徳本夏恵、西澤由夏の3人が、30人のハイスペ男性の中から運命の1人を見つけることに挑戦している。

合同取材会の前には、森が“婚活プログラムに参加する”と仮定し、スタッフが理想の条件をヒアリング。さらにAIを駆使し、イメージ画も作成した。

その上で森は理想の条件を発表。年齢は「25〜40歳」、年収は「1000万円くらい」、見た目のタイプは「165cm以上 清潔感あり 肌が綺麗」、結婚相手に求める事には「情緒が安定している たばこを吸わない 仕事が好き」とフリップに記載してあった。

さらに、こんな男性に惹かれるの欄には「感情がわかる お酒より食べることが好き 人のために何かすることが好き 話すことより聞くことが好き 自己肯定感が低くない」と書かれてあった。

その上で司会者から「森さんの条件の中で一番譲れないところは？」と聞かれると、森は「情緒が安定しているところですかね。結構、引っ張られてしまうタイプなので、情緒は安定していて欲しいです」と即答していた。

取材・文・写真：中山洋平