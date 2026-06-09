IVS2026 特設サイト【IVS2026】
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、「Japan is Back」をテーマに、2026年7月1日(水)〜3日(金)の3日間、京都で開催する。メイン会場のみやこめっせに加え、今年はホテルオークラ京都を会場とする完全招待制の決裁者エリア「IVS CORE」を新設。起業家ファーストを貫き、スタートアップの真価を世界に証明する3日間を創出する。
■IVS2026のテーマは｢Japan is Back｣。ホテルオークラ京都、みやこめっせの2エリアで開催へ
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、「Japan is Back」をテーマに、2026年7月1日(水)〜3日(金)の3日間、京都で開催する。メイン会場のみやこめっせに加え、今年はホテルオークラ京都を会場とする完全招待制の決裁者エリア「IVS CORE」を新設。起業家ファーストを貫き、スタートアップの真価を世界に証明する3日間を創出する。
■IVS2026 の概要
IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する国内最大規模のスタートアップカンファレンス。2026年は「Japan is Back」を掲げ、2つのエリア構成で「発見」と「実利」を実現。日本のスタートアップの真価を世界に証明する。
＜詳細情報＞
正式名称：IVS2026
日程：2026年7月1日(水) 〜 3日(金)
場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ホテルオークラ京都 他
主催：IVS KYOTO実行委員会 （Headline Japan / 京都府 / 京都市）
公式サイト：https://www.ivs.events/
公式SNS：https://x.com/IVS_Official
■IVS KYOTO実行委員会について
IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げていく。
＜構成団体＞
株式会社Headline Japan、京都府、京都市
■IVS2026 公式サイト
■IVS2026 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・「違い」は企業の武器になるのか。エプソンとヘラルボニーが示す新しい経営の形
・Google I/O 2026 Geminiの反撃【後編】【AI活用術】
・Google I/O 2026 Geminiの反撃【前編】【AI活用術】
・説明はAIにまかせる時代へ！「聞きパ」で変わるビジネスの新常識とTALKsmithの挑戦
・建設・工事業の工事管理システム導入が1年で300%増、中小企業が現場DX投資を加速
国内最大規模のスタートアップカンファレンス「IVS2026」は、「Japan is Back」をテーマに、2026年7月1日(水)〜3日(金)の3日間、京都で開催する。メイン会場のみやこめっせに加え、今年はホテルオークラ京都を会場とする完全招待制の決裁者エリア「IVS CORE」を新設。起業家ファーストを貫き、スタートアップの真価を世界に証明する3日間を創出する。
■IVS2026 の概要
IVSは2007年に始まり、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する国内最大規模のスタートアップカンファレンス。2026年は「Japan is Back」を掲げ、2つのエリア構成で「発見」と「実利」を実現。日本のスタートアップの真価を世界に証明する。
＜詳細情報＞
正式名称：IVS2026
日程：2026年7月1日(水) 〜 3日(金)
場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ホテルオークラ京都 他
主催：IVS KYOTO実行委員会 （Headline Japan / 京都府 / 京都市）
公式サイト：https://www.ivs.events/
公式SNS：https://x.com/IVS_Official
■IVS KYOTO実行委員会について
IVSの京都開催にあたり、スタートアップ・エコシステムのさらなる発展と地域産業のより一層の振興を図ることを目的に、株式会社Headline Japan、京都府、京都市が共同で設立。京都に集積する企業、大学・研究機関、文化資源等とスタートアップとの融合を促進し、新産業の創出と世界に伍するスタートアップ企業の輩出へと繋げていく。
＜構成団体＞
株式会社Headline Japan、京都府、京都市
■IVS2026 公式サイト
■IVS2026 特設サイト - ITライフハック
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・「違い」は企業の武器になるのか。エプソンとヘラルボニーが示す新しい経営の形
・Google I/O 2026 Geminiの反撃【後編】【AI活用術】
・Google I/O 2026 Geminiの反撃【前編】【AI活用術】
・説明はAIにまかせる時代へ！「聞きパ」で変わるビジネスの新常識とTALKsmithの挑戦
・建設・工事業の工事管理システム導入が1年で300%増、中小企業が現場DX投資を加速