『Dr.STONE』第35話「GIANT STEP」あらすじ＆先行カット公開！
毎週木曜日よる22時より放送中の、アニメ『Dr.STONE』最終（ファイナル）シーズン 第3クール。第35話のあらすじと先行場面カットが公開。また第34話の映像を使用したROCKETクライマックスPVが公開された。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
第34話では、龍水自身の「宇宙へ行きたい」という欲を押し殺し、人類の命運を賭けたプロジェクトを確実に成功させるために、パイロットの座をスタンリーに託す龍水の姿に感情を揺さぶれる視聴者が続出。そしてついに世界中が見守るなか、千空・コハク・スタンリーを乗せたロケットが地球を飛び出し宇宙へ！
＜第35話「GIANT STEP」あらすじ＞
世界中のマンパワーを集結させた月面ロケットがついに完成！ 科学王国のメンバーが見守る中、千空、コハク、スタンリーを乗せて宇宙へと旅立った。幾千年の時を超えて宇宙へと辿りついた千空は、かつての百夜たちに思いを馳せる。コハクたちも目覚め、いよいよ宇宙最大のミッション・ドッキングをスタート！ スタンリーが慎重に連結作業を行う中、予期せぬ機材トラブルが起きてしまう！
＞＞＞第35話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
さらに、第34話の映像を使用した ROCKETクライマックスPVが公開。
石ひとつから始まったロードマップがついに辿りついた最大クラフト・月面ロケット。発射のカウントダウンが進むなか、第3クールエンディングテーマでもあるBURNOUT SYNDROMES『ROCKET』の楽曲にのせて、千空たち科学王国の仲間たちが歩んできた道のりがつづられ、『Dr.STONE』の歴史とクラフトの集大成が感じられるPVとなっている。
石化の元凶・ホワイマンとの月世界決戦へ。いよいよクライマックスが近づき更なる盛り上がりをみせるTVアニメ『Dr.STONE』に乞うご期待。
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
＜第35話「GIANT STEP」あらすじ＞
世界中のマンパワーを集結させた月面ロケットがついに完成！ 科学王国のメンバーが見守る中、千空、コハク、スタンリーを乗せて宇宙へと旅立った。幾千年の時を超えて宇宙へと辿りついた千空は、かつての百夜たちに思いを馳せる。コハクたちも目覚め、いよいよ宇宙最大のミッション・ドッキングをスタート！ スタンリーが慎重に連結作業を行う中、予期せぬ機材トラブルが起きてしまう！
＞＞＞第35話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
さらに、第34話の映像を使用した ROCKETクライマックスPVが公開。
石ひとつから始まったロードマップがついに辿りついた最大クラフト・月面ロケット。発射のカウントダウンが進むなか、第3クールエンディングテーマでもあるBURNOUT SYNDROMES『ROCKET』の楽曲にのせて、千空たち科学王国の仲間たちが歩んできた道のりがつづられ、『Dr.STONE』の歴史とクラフトの集大成が感じられるPVとなっている。
石化の元凶・ホワイマンとの月世界決戦へ。いよいよクライマックスが近づき更なる盛り上がりをみせるTVアニメ『Dr.STONE』に乞うご期待。
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
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