「舐めた態度をとる部下 」にリーダーは 何をすべきなのか？

優秀なマネージャーは、「少しだけ演技」する。あえて「演じること」を選べば、「部下に信頼される」「会社に評価される」「自分も疲れない」職場になる。そんなリーダーの実践的なふるまい方をまとめたのが、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』（本田淳也著）である。本稿では、同書の内容を一部抜粋して紹介する。

注意するのが、しんどい

部下に注意をするのが苦手。そんなリーダーは少なくありません。

報告が遅い部下、指示に従わない部下、提出期限を守らない部下

――注意しなければならないことは分かっている。でも、いざ声をかけようとすると、言葉が出てこない。

「嫌われるかもしれない」「関係が悪くなるかも」

――そんな思いが頭をよぎり、結局言えずに終わってしまう。

性格的に注意が苦手な人にとって、これは本当にしんどいことです。

労働契約という視点

でも、少し視点を変えてみてください。

あなたは「自分の判断」で注意しているわけではありません。

会社の代わりに注意しているのです。

労働契約とは、会社からの指揮命令を受けて仕事をこなす代わりに、金銭報酬を受けるものです。

その仕事をスムーズにこなすためには、問題行動には注意をしなければなりません。

つまり、会社から求められていることを、あなたが伝えているだけなのです。

「会社の代わり」と思えば、ラクになる

たとえば、こんな場面があります。

ある若手社員が、報告書の提出期限をたびたび過ぎていました。

リーダーは性格的に注意が苦手で、面と向かって指摘できずにいました。

でも、こう考えたのです。

「これは自分の意見ではなく、会社のルールとして伝えているだけだ」と。

そして、こう伝えました。

「報告書の提出が遅れることが続いているよね。会社として、期限は守ってもらう必要がある。何か困っていることがあるなら聞くけど、まずはそこを守ってほしい」

個人的な感情ではなく、会社のルールとして伝える。

それだけで、言葉が出しやすくなりました。

注意は、あなたの仕事

注意をすることは、リーダーの仕事の一部です。

それを「自分の判断」として捉えると、どうしても感情が入ってしまいます。

でも「会社の代わり」と考えれば、客観的に伝えられるようになります。

「これは会社として求められていることだから」

――その視点を持つだけで、注意が苦手なリーダーでも、少し気がラクになります。

（本稿は、『3000件の職場の悩みを解決したプロが教える リーダーのふるまい大全』の発売を記念したオリジナル記事です）