グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。6月6日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（6月6日（土）付）を発表しました。

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ランキング圏外から再登場！ 2012年にリリースされた楽曲が、オンエア好調でランクイン。インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で、船首に立って踊る少年の映像と「夜の踊り子」を重ねたショート動画が、アジアを中心に国内外で大流行し、各種ストリーミングランキングで1位を獲得しています。先週4位から5ランクダウン↓ アニメ「ちびまる子ちゃん」の新エンディング主題歌が4週連続でランクイン。6月24日（水）にリリースされる同曲の7インチアナログレコード盤には、甲本ヒロトとの新バージョンが収録されます。初登場！ 今年4月にメジャーデビュー、5月からスタートした横浜アリーナを含むツアーは全公演ソールドアウト！ 12月には日本武道館で追加公演をおこなうChevonの新曲がランクイン。初登場！ 6月24日（水）にリリースされるSUPER BEAVERのニューアルバム『人生』から先行配信された楽曲「クライマックス」がランクイン。同曲は、フジテレビ系2026サッカーテーマソングに決定しました。先週7位から1ランクアップ↑ 5月20日にCDリリースされた17枚目のシングルが、2週連続でランクイン。同曲でセンターを務める藤嶌果歩は、8月4日にファースト写真集を発売することが発表されています。ランキング圏外から再登場！ 5月27日にリリースされたシングルで、テレビアニメ「Dr.STONE SCIENCE FUTURE」最終シーズン第3クールのオープニングテーマです。先週1位から3ランクダウン↓ 西野カナの2018年以来8年ぶりとなる全国ホールツアーが、6月3日の埼玉県・大宮ソニックシティ 大ホールよりスタート。次回は6月10日（水）、11日（木）に福岡県・福岡サンパレスでおこなわれます。先週と変わらず第3位。現在コールドスリープ中のPerfumeの新曲で、公開中の映画「Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-」の主題歌が3週連続でランクイン。先週と変わらず第2位。サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー、JO1とINIから結成されたユニットが4週連続でランクイン。5月31日におこなわれた「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる」日本対アイスランドの試合前に、同曲をパフォーマンスしました。そして、今週の第1位は……？先週8位から7ランクアップ↑ 今年の3月からスタートしたラストツアーの最終公演が、5月31日に東京ドームで開催され、1999年のデビューから26年半にわたる活動に幕を下ろしました。――ほかにも、番組ではゲストパートに平手友梨奈さんが登場！ 6月3日にリリースされたファーストアルバム『無表情な表情』のことについて伺いました。

平手友梨奈さん



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＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜