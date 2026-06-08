サッカーFIFAワールドカップ2026に向けてメキシコ・モンテレイで合宿をするサッカー日本代表が現地7日、U-19日本代表と非公開のトレーニングマッチを行い、2-1で勝利しました。

5月31日に行われた キリンチャレンジカップ2026日本対アイスランド以降、初めての実戦機会となりました。

日本サッカー協会によると、試合は非公開で実施され、スターティングメンバーや出場選手などの詳細は非公表。結果と得点者のみが発表されています。

得点を挙げたのは、鈴木淳之介選手と塩貝健人選手で、U19は尾谷ディヴァインチネドゥ選手が得点をあげたとのことです。

会見冒頭に「今日は非公開練習に協力してくださり、みなさんありがとうございます」と報道陣に感謝を伝えた森保一監督。

ここまでのモンテレイでのキャンプを総括し、「来てよかったなと思います。今日もすごく暑い中トレーニングマッチできた。選手はきつそうでしたけれど、暑い過酷な環境の中でまず我々はしっかりしたプレーをできるかってところから、環境のいいところではさらにコンディションがよくなるという考え方で来たので、今日のトレーニングマッチはキツイ中、ゲームもフィジカルトレーニングの要素の一つと思っていたので、いいトレーニングマッチができた」と語りました。

キャンプ地では、ピッチ不良で練習会場が変更となるハプニングもありましたが、「違うピッチでトレーニングしなければいけなくなったりとかありましたけれど、想定外は試合の中でも起こりうること」と話し、「日常の中でも想定外のことが起こったとき、落ち着いて対応できるかどうかが、オンザピッチ、オフザピッチでもチームのコンディションを整える意味で大事。今回、アクシデントはありましたけど、選手たちは落ち着いて、与えられた環境で自分たちが選手たちは落ち着いて。逆にアクシデントがあってよかったと思います」と前向きにとらえていました。