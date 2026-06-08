★千葉の銚子電鉄で絶景写真旅！★

フォトコンテスト入賞なるか！？初夏の千葉県銚子で絶景写真旅！

小峠英二さん、天童よしみさんAぇ! groupリーダーの小島健さんが巡る！

【出演者】小峠英二・天童よしみ・小島健（Aぇ! Group）

【ご紹介させていただいた施設】

・一山いけす

・銚子ポートタワー

・ウオッセ２１

・銚子電鉄（笠上黒生駅〜犬吠駅）

・犬吠埼

・なぎさや

・犬吠テラステラス

・屏風ヶ浦

★進化する家電量販店を調査★

今、家電量販店が大きく進化！

家電のみならず日用品や医薬品、雑貨など何でも揃い日常使いする人も！

そんな進化するお店をホンネ主婦トリオが調査して発見！

【出演者】小島奈津子・アン ミカ・くわばたりえ（クワバタオハラ）

【ロケさせていただいた店舗】

・ビックカメラ池袋西口IT tower店

・ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

・ヤマダデンキ LABI池袋本店

★国民意識調査ビンゴ★

あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！

今回のテーマは・・・・「２０〜７０代に聞いた、ツッコまれてみたい芸人」

１位 明石家さんま

２位 浜田雅功

３位 伊達みきお

４位 ノブ

５位 上田晋也

６位 小峠英二

７位 トシ

８位 後藤輝基

９位 田中裕二



＜視聴者プレゼント＞

銚子缶詰セット

をプレゼント！