６月８日（月）のヒルナンデス！は★千葉の銚子電鉄で絶景写真旅！＆進化する家電量販店を調査＆国民意識調査ビンゴ★
★千葉の銚子電鉄で絶景写真旅！★
フォトコンテスト入賞なるか！？初夏の千葉県銚子で絶景写真旅！
小峠英二さん、天童よしみさんAぇ! groupリーダーの小島健さんが巡る！
【出演者】小峠英二・天童よしみ・小島健（Aぇ! Group）
【ご紹介させていただいた施設】
・一山いけす
・銚子ポートタワー
・ウオッセ２１
・銚子電鉄（笠上黒生駅〜犬吠駅）
・犬吠埼
・なぎさや
・犬吠テラステラス
・屏風ヶ浦
★進化する家電量販店を調査★
今、家電量販店が大きく進化！
家電のみならず日用品や医薬品、雑貨など何でも揃い日常使いする人も！
そんな進化するお店をホンネ主婦トリオが調査して発見！
【出演者】小島奈津子・アン ミカ・くわばたりえ（クワバタオハラ）
【ロケさせていただいた店舗】
・ビックカメラ池袋西口IT tower店
・ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba
・ヤマダデンキ LABI池袋本店
★国民意識調査ビンゴ★
あるテーマのランキングのトップ９をあててビンゴを目指せ！
今回のテーマは・・・・「２０〜７０代に聞いた、ツッコまれてみたい芸人」
１位 明石家さんま
２位 浜田雅功
３位 伊達みきお
４位 ノブ
５位 上田晋也
６位 小峠英二
７位 トシ
８位 後藤輝基
９位 田中裕二
＜視聴者プレゼント＞
銚子缶詰セット
をプレゼント！