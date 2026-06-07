開催：2026.6.7

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 4 - 3 [レイズ]

MLBの試合が7日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとレイズが対戦した。

マーリンズの先発投手はレイク・バカー、対するレイズの先発投手はシェーン・マクラナハンで試合は開始した。

5回裏、6番 ハビエル・サノヤ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 1-0 TB、9番 ジョセフ・マック 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 2-0 TB

6回裏、6番 ハビエル・サノヤ 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 3-0 TB、8番 リアム・ヒックス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 MIA 4-0 TB

8回表、1番 ヤンディ・ディアス 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 MIA 4-1 TB

9回表、ピッチャー ピーター・フェアバンクスがワイルドピッチでレイズ得点 MIA 4-2 TB、1番 ヤンディ・ディアス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレイズ得点 MIA 4-3 TB

試合は4対3でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのジョン・キングで、ここまで3勝1敗1S。負け投手はレイズのシェーン・マクラナハンで、ここまで6勝3敗0S。マーリンズのズーバーにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-07 08:08:16 更新