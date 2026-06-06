タレントでバイオリニスト高嶋ちさ子（57）が5日放送の、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）の特別番組「＆高嶋ちさ子のザワつく！音楽会 合体3時間SP」に出演。

夜の六本木でお忍びの長嶋一茂にばったり会ってしまったことを暴露した。

高嶋はNHKホールでのコンサートを終えて、打ち上げのため六本木にカラオケに繰り出したところ「なんか知ってる人がいた」と隣の一茂を指さした。一茂は含み笑いを浮かべて無言で座っていた。MCサバンナ高橋茂雄が「えっ、一茂さん？」と尋ねた。高嶋は「そうなんですよ」と返答。高橋はやや慌てながら「カラオケのお店に？…これ、ちょっと聞いていいのか」と再度確認しながら、無言の一茂の反応の様子もみた。

高嶋は「しかもね…これ言っていいのかな…っていうような感じで…お忍びな感じで」と口ごもりながら明かした。一茂に連れがいたことを察した石原良純は「有名人じゃないの、相手は」と尋ねた。

高嶋は「違うの。でも、なんか見つかっちゃったからしょうがないみたいな感じで、『逃げも隠れもしないから一緒に写真撮ろうよ』…みたいな感じで撮った」と打ち明けた。

石原は「その写真出ないでしょ、さすがに」と気をつかった。それでも高嶋は「（写真は）出ると思います」と話した。高嶋と一茂が美女を挟んだ3ショットの写真が画面に出てきた。モザイクはなかった。

高橋が写真を見て「この真ん中の女性は？」と質問。ここで初めて一茂が口を開き「内緒です」と話した。高嶋は「内緒です、って、出ちゃってるからね」と返した。高橋は「ちさ子さんの関係者ではなくて…」と確認。高嶋は「じゃないんですよ」と一茂の連れの女性と高嶋は無関係であることを強調した。