声優の水野亜美、結婚報告 27歳の誕生日で「幸せの場所が増えました！」
声優の水野亜美（27）が4日、自身のXを更新し、結婚したことを報告した。
【画像】結婚報告した声優の水野亜美 幸せなコメント全文
この日、27日の誕生日で「27歳になりました。いつもありがとうございます！そしてこの度、結婚いたしました。この業界ではないところで出会って幸せの場所が増えました！」と発表。
続けて「日々良いご縁に恵まれてすべてに感謝です。これからも声のお仕事に真摯な姿勢で精進してまいります。今後ともよろしくお願いします！関わってくださる皆さまへご報告でした！」と伝えた。
水野は81プロデュース所属。アニメ『アイドールズ！』あみ役、『よわよわ先生』前木舞役、NHK Eテレ『いないいないばあっ！』ちーちー役などを担当している。
【画像】結婚報告した声優の水野亜美 幸せなコメント全文
この日、27日の誕生日で「27歳になりました。いつもありがとうございます！そしてこの度、結婚いたしました。この業界ではないところで出会って幸せの場所が増えました！」と発表。
続けて「日々良いご縁に恵まれてすべてに感謝です。これからも声のお仕事に真摯な姿勢で精進してまいります。今後ともよろしくお願いします！関わってくださる皆さまへご報告でした！」と伝えた。
水野は81プロデュース所属。アニメ『アイドールズ！』あみ役、『よわよわ先生』前木舞役、NHK Eテレ『いないいないばあっ！』ちーちー役などを担当している。