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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」に出演する市ノ澤翔が、「【必見】中小企業は絶対借金しろ！たっぷりお金を借りるべき理由を徹底解説！」を公開した。動画では、中小企業がたっぷり融資を受けるべき理由と、資金を引っ張れる社長の7つの特徴を解説している。



市ノ澤氏はまず、「融資はたっぷり受けられた方が良い」と明言。手元にキャッシュを置いておくことで、新規事業や採用など、必要なタイミングで確実にお金を投じることができるからだと語る。



本動画は2021年に制作されたものだが、手元資金を厚くする基本戦略は現在も非常に有効だ。ただし、昨今の金利動向や金融環境を踏まえ、返済計画と金利リスクを考慮した上で最適な資金調達を検討することが求められる。



続いて、融資を引っ張れる社長の7つの特徴を紹介。1つ目は「納税意識が高い」こと。金融機関は税金を払っていない会社を社会貢献度が低いと見なすため、しっかり納税することが評価に繋がるという。2つ目に「成長し続けている」、3つ目に「無駄遣いをしない」ことを挙げ、無戦略な交際費は意味がないと指摘した。



さらに、4つ目の特徴として「先の予定まで共有している」ことを挙げ、1年から3年先の根拠ある資金繰り予定表を提出することで金融機関の安心材料になると解説。5つ目の「数字に強い」ことについては、「数字に強くないとマジで話にならない」と強調し、経営判断の誤りを防ぐために必須であるとした。最後に、6つ目の「やり遂げる力がある」、7つ目の「金融機関と良い関係」を築くことの重要性を説いた。



市ノ澤氏は、「中小企業が成長し続けるためには、金融機関との良好な関係を築き上げろ」と結論付けた。単にお金を借りるだけでなく、会社の成長を見据えた戦略的な資金調達の重要性が理解できる内容となっている。