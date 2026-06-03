6月10日（水）「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」後半戦

“吠える女・世界選抜”総勢22か国28名が大激論！

世界から見た日本ってどんな国？山田涼介も再び参戦！

先週に続き、日本に来て感じた感動した事・驚いた事・違和感を語りまくる！

「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」

「インターナショナル第三弾」

◆日本人は食への執念がスゴい・和牛は飲み物！？と感動

◆日本のテレビは料理番組が多すぎ？味だけでなく食感のこだわりもスゴい

◆日本の期間限定、季節限定商品に感動！

◆日本のビールは正解一！？

◆お土産の新定番！洗濯便利グッズが豊富

◆いつの間にか会計を済ませてくれた日本人男性に感動し…

◆おごりたい派？割り勘派？あなたはどっち派？日本だけじゃない！奢り奢られ論争

◆夫婦間で行われるお小遣い制に違和感

◆各国の恋愛観の違い・マッチングアプリ事情も

◆日本人は選挙に行かなすぎ？



お楽しみに！



MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・ファーストサマーウイカ

SPゲスト

山田涼介（Hey! Say! JUMP）

テーマゲスト（五十音順）

犬山紙子、神田愛花、野々村友紀子、バービー

アイリア（スペイン）、アーニャ（ロシア）、アノン（モンゴル）、

アリィ（アメリカ）、アリソン（カナダ）、いぜん（中国）、

ウェンディー（ニュージーランド）、サユリ（ペルー）、

シキ（フィンランド）、シモネ（ブラジル）、スワスティカ（インド）、

テルマ（アイスランド）、ニコル（イタリア）、ハンチ（韓国）、

プリスカ（南アフリカ）、堀口ミイナ（トルコ）、マイダリン（タイ）、

マリア（ドイツ）、ミキ（フランス）、ヨーコ（トンガ）、

ラディア（タンザニア）、リー・タットロック（イギリス）