6月10日（水）「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」後半戦
6月10日（水）「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」後半戦
“吠える女・世界選抜”総勢22か国28名が大激論！
世界から見た日本ってどんな国？山田涼介も再び参戦！
先週に続き、日本に来て感じた感動した事・驚いた事・違和感を語りまくる！
「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」
「インターナショナル第三弾」
◆日本人は食への執念がスゴい・和牛は飲み物！？と感動
◆日本のテレビは料理番組が多すぎ？味だけでなく食感のこだわりもスゴい
◆日本の期間限定、季節限定商品に感動！
◆日本のビールは正解一！？
◆お土産の新定番！洗濯便利グッズが豊富
◆いつの間にか会計を済ませてくれた日本人男性に感動し…
◆おごりたい派？割り勘派？あなたはどっち派？日本だけじゃない！奢り奢られ論争
◆夫婦間で行われるお小遣い制に違和感
◆各国の恋愛観の違い・マッチングアプリ事情も
◆日本人は選挙に行かなすぎ？
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・ファーストサマーウイカ
SPゲスト
山田涼介（Hey! Say! JUMP）
テーマゲスト（五十音順）
犬山紙子、神田愛花、野々村友紀子、バービー
アイリア（スペイン）、アーニャ（ロシア）、アノン（モンゴル）、
アリィ（アメリカ）、アリソン（カナダ）、いぜん（中国）、
ウェンディー（ニュージーランド）、サユリ（ペルー）、
シキ（フィンランド）、シモネ（ブラジル）、スワスティカ（インド）、
テルマ（アイスランド）、ニコル（イタリア）、ハンチ（韓国）、
プリスカ（南アフリカ）、堀口ミイナ（トルコ）、マイダリン（タイ）、
マリア（ドイツ）、ミキ（フランス）、ヨーコ（トンガ）、
ラディア（タンザニア）、リー・タットロック（イギリス）