ほぼ日は、同社が開催する「生活のたのしみ展」にて、ショップ「MOTHERのSUMMER（マザーのサマー）」を本日6月1日より6月7日まで期間限定でオープンする。

今回のテーマは、「夏、アウトドア、そして、冒険！」。任天堂より発売されたRPG「MOTHER」シリーズをモチーフにしたリュックやTシャツ、スニーカー、日傘、ウォーターボトルなど、夏にぴったりなアイテムが多数登場する。

また、テーマの「SUMMER」にちなんで、「MOTHER2」に登場するリゾート地「サマーズ」をモチーフとしたビーチバッグやビーチサンダルもラインナップ。さらに、「サマーズ」のレプリカ・スクリーンも限定で再販売される。

「生活のたのしみ展」に先駆けて、オンラインの「MOTHERのおみせ」では、5月25日11時より新商品（一部商品をのぞく）が発売される。

また、初日の6月1日のみ入場予約制となる。

□「MOTHERのSUMMER」特設ページ

「MOTHERのSUMMER」新商品

＜生活のたのしみ展先行販売＞MOTHERのひがさ

価格：16,500円

DRY Tシャツ

価格：4,950円

NEW ERA 9TWENTY（どせいさん・パープル/ベージュ）

価格：各7,480円

パープル

ベージュ

どせいさんのドット絵を刺繍で表現

フランクリンバッヂ印のリュック

価格：20,350円

バリバリワッペン（別売り）使用例

バリバリワッペン（ネスセット / スターマンセット）

価格：各2,860円

ネスセット

スターマンセット

ALL STAR MOTHER3

価格：12,650円

くつした どせいさんがら（M/L）

価格：各1,980円

ナルゲンボトル（380ml/500ml）

価格： 380ml 2,376円

500ml 2,860円

耐水BIGステッカー（3枚セット）

価格：1,650円

てきキャラぬいぐるみキーホルダー

価格： スターマン/あるくきのこ/オレナンカドーセ 各1,650円

デパートのかいじん/かいりきベア 各1,980円

グミぞくのぬいぐるみ

価格：1,980円

マグネットマスコットシリーズ新作

価格：各1,430円

［数量限定 再販売］レプリカ・スクリーン・シリーズ「MOTHER2」

価格：27,500円

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