ショップ「MOTHERのSUMMER」本日よりオープン！ Tシャツや日傘、ウォーターボトル、ビーチバッグなど夏を楽しむアイテムが勢ぞろい
【MOTHERのSUMMER】 開催日時：6月1日～6月7日
価格： 380ml 2,376円
価格： スターマン/あるくきのこ/オレナンカドーセ 各1,650円
ほぼ日は、同社が開催する「生活のたのしみ展」にて、ショップ「MOTHERのSUMMER（マザーのサマー）」を本日6月1日より6月7日まで期間限定でオープンする。
今回のテーマは、「夏、アウトドア、そして、冒険！」。任天堂より発売されたRPG「MOTHER」シリーズをモチーフにしたリュックやTシャツ、スニーカー、日傘、ウォーターボトルなど、夏にぴったりなアイテムが多数登場する。
また、テーマの「SUMMER」にちなんで、「MOTHER2」に登場するリゾート地「サマーズ」をモチーフとしたビーチバッグやビーチサンダルもラインナップ。さらに、「サマーズ」のレプリカ・スクリーンも限定で再販売される。
「生活のたのしみ展」に先駆けて、オンラインの「MOTHERのおみせ」では、5月25日11時より新商品（一部商品をのぞく）が発売される。
また、初日の6月1日のみ入場予約制となる。
□「MOTHERのSUMMER」特設ページ
「MOTHERのSUMMER」新商品
＜生活のたのしみ展先行販売＞MOTHERのひがさ
価格：16,500円
DRY Tシャツ
価格：4,950円
NEW ERA 9TWENTY（どせいさん・パープル/ベージュ）
価格：各7,480円
パープル
ベージュ
どせいさんのドット絵を刺繍で表現
フランクリンバッヂ印のリュック
価格：20,350円
バリバリワッペン（別売り）使用例
バリバリワッペン（ネスセット / スターマンセット）
価格：各2,860円
ネスセット
スターマンセット
ALL STAR MOTHER3
価格：12,650円
くつした どせいさんがら（M/L）
価格：各1,980円
ナルゲンボトル（380ml/500ml）
価格： 380ml 2,376円
500ml 2,860円
耐水BIGステッカー（3枚セット）
価格：1,650円
てきキャラぬいぐるみキーホルダー
価格： スターマン/あるくきのこ/オレナンカドーセ 各1,650円
デパートのかいじん/かいりきベア 各1,980円
グミぞくのぬいぐるみ
価格：1,980円
マグネットマスコットシリーズ新作
価格：各1,430円
［数量限定 再販売］レプリカ・スクリーン・シリーズ「MOTHER2」
価格：27,500円
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