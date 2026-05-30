元祖節約主婦として知られ、便利アイテムに詳しい若松美穂さん（50代）が、「カインズで本当に愛用しているもの」を紹介します。入院を機に使い始めたイスから、日々の掃除で手放せないゴム手袋など、暮らしをラクにするものがそろいました。

1：腰かけやすい折りたたみイス

選んだのは、カインズの「折りたたみカウンターチェア メッシュ ブラウン（2980円）」。座面の高さが60cmと、少し背の高いタイプです。同じシリーズには座面の高さが47cm（1980円）のものもありますが、私には高さのある方が合っていました。

【写真】折りたたみイスは、クッションふかふか

というのも、先日5日間入院したのですが、大変だったのが「お風呂」。普段なにげなくこなしている入浴やドライヤーも、体力が落ちていると髪を乾かすだけでぐったり。こんなにエネルギーを使っていたことに驚きつつ、洗面所に休める場所をつくろうと折りたたみイスを追加したのです。

実際、少し腰をかけるだけでもラクですし、立ち上がるときの負担もかなり少ないのです。高さがあるとサクッと立てて、「よいしょ」とふんばらなくてよいのがラクです。

●クッションもふかふか

とくに気に入ったのが座面部分。やわらかく厚みのあるクッション素材で、座るとふかふか。とても心地よいのです。洗面所に置いてからは、ドライヤーだけでなく歯みがき中やスキンケア中にも気軽に腰かけられてラクになりました。

開閉時には安全フックがついているのも安心感はありますが、ただ、最初はコツが必要。フックを引っぱりながら足を開く動作に慣れるまで、少し時間がかかりました。ですが、座れる場所があるというだけで気持ちの小さな負担が減ると実感しています。

・折りたたみカウンターチェアメッシュブラウン 2980円

2：動かしやすくズレにくい「ゴム手袋」

また、お気に入りなのは「樹から生まれた手袋 プリティーネ（348円）」。ゴム手袋というとパステルカラーやブルー系が多い印象ですが、これはパッと目を引く華やかな赤。キッチンにあるだけで気分が上がりますし、「よし、やろう」と家事のスイッチが入りやすくなりました。

実際に使ってラクだと感じたのは、指先のフィット感とズレにくさ。パッケージにも大きく「女性の手を考えた“ぴったり”機能」と書かれているのですが、その言葉どおり指が動かしやすく、洗い物や掃除をしやすいのです。

さらに、手首と袖口の2か所がゴムでしぼられており、作業中にズレにくいのもうれしいところ。長袖を着て家事をしていると、袖が落ちてきてわずらわしく感じることがありますが、広がった袖口がストッパー代わりになってくれます。

●お風呂や洗顔中にも活躍

以前、手首をかなり広範囲でやけどしたのですが、ほかのゴム手袋では覆いきれない部分まで広くカバーできたので、入浴時や洗顔、洗髪時にもこの手袋が活躍しました。

さらに天然ゴム製で環境にも優しく、売り上げの一部がピンクリボン活動にも役立てられているのだとか。そう知ってから選び続けています。暮らしのなかでなにかに貢献できるのもうれしいことです。

・樹から生まれた手袋 プリティーネ 348円

3：交換が一気にラクになるカーペットクリーナー

最後におすすめしたいのは、カインズの「カーペットクリーナー用 スペアテープ 3本入」。

粘着テープをめくる側や回転方法が書いているだけではなく、交換時の最初に迷いやすい「差し込み方向」まで表示されているのがありがたいポイントです。

家族が使っても交換しやすいですし、使用時にもこのひとつずつの指示が地味に助かります。粘着力も申し分なし。わが家のカーペットにコロコロと転がすだけで汚れがすぐとれます。

・カーペットクリーナー用 スペアテープ 3本入 188円

小さなことでも、積み重なると負担になることも。かゆいところに手が届くアイテムのおかげでストレスが減り、「家事ラク」につながっていると実感しています。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください