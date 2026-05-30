22,284件、業種別比較ができる事例集！ Ryuki Design「BANNER ARCHIVE（バナーアーカイブ）」

記事ポイント 株式会社Ryuki Designが運営する「BANNER ARCHIVE（バナーアーカイブ）」の掲載件数が22,284件に拡大（2026年5月26日時点）業種・用途・テイスト別に多様なバナーデザイン事例を横断的に比較・閲覧できるデザイン資料サイトバナー制作サービスは1点4,000円（税別）から、初回1デザイン無料で対応 株式会社Ryuki Designが運営する「BANNER ARCHIVE（バナーアーカイブ）」の掲載件数が22,284件に拡大（2026年5月26日時点）業種・用途・テイスト別に多様なバナーデザイン事例を横断的に比較・閲覧できるデザイン資料サイトバナー制作サービスは1点4,000円（税別）から、初回1デザイン無料で対応

デジタル広告やECサイト、SNS運用などあらゆるオンライン施策でバナー制作の需要が高まるなか、Ryuki Designが運営するデザイン資料サイト「BANNER ARCHIVE（バナーアーカイブ）」の掲載件数が22,284件に拡大しました。

制作担当者やデザイナーが方向性を検討する際に、業種・用途・テイスト別に幅広い事例を一覧で比較できる環境が整っています。

Ryuki Design「BANNER ARCHIVE（バナーアーカイブ）」





運営：株式会社Ryuki Design掲載件数：22,284件（2026年5月26日時点）サービスURL：rdbnr.jp/archive/

「BANNER ARCHIVE（バナーアーカイブ）」は、業種・用途・テイストを問わず多様なバナーデザインを閲覧できるデザイン資料サイトです。

Ryuki Designが制作したデザインだけでなく、さまざまな企業・ブランドのクリエイティブも収録されており、特定のデザイン傾向に偏ることなく幅広い表現手法を比較できる構成になっています。

シンプルな構成のデザインからビジュアルを大きく活用したデザイン、セール訴求型・商品訴求型・ブランドイメージ重視の表現まで、22,284件の事例が横断的に閲覧できます。

カラー設計・余白の使い方・文字サイズの強弱といった細部のデザイン表現も参照できるため、制作前のリサーチから方向性の決定まで幅広い工程で活用されています。

22,284件のデザイン事例が集まる背景

インターネット広告やECサイト、SNS運用、キャンペーンページなど、オンライン施策でバナーデザインが活用される場面は年々増加しています。

近年は単に見た目を確認するだけでなく、業種ごとのデザイン傾向・レイアウト構成・配色・テキスト量・ビジュアルの見せ方を比較しながら検討したいという需要が高まっており、短期間で複数パターンのクリエイティブ制作が求められる場面も増えています。

バナーは限られたサイズの中で情報を整理し、視認性を保ちながら訴求内容を伝える必要があるため、制作前のリサーチ段階で多数の事例を確認することが方向性を定める重要な工程とされています。

「BANNER ARCHIVE」では、商品訴求を中心とした構成・文字情報を整理したシンプルなレイアウト・ビジュアルを活用したインパクト重視のデザインなど、表現方法の違いを並べて比較できます。

業界や商材によって適した表現方法が異なるため、幅広いジャンルのバナー事例を一覧で参照できるデザイン資料サイトとして制作現場に活用されています。

バナー制作サービスの料金と依頼の流れ





Ryuki Designは「BANNER ARCHIVE」の運営に加え、バナーデザイン制作サービスを提供しています。

料金は1点4,000円（税別）からで、多量発注向けの定額プランも用意されており、単発制作から継続的なクリエイティブ制作まで対応しています。





制作依頼には専用の依頼シートが用意されており、掲載したいテキストや参考イメージを入力すると、ディレクターが内容を確認し、構成・方向性を整理したうえで制作が開始されます。

初めて依頼する企業向けに初回1デザイン無料の対応も実施されており、実際のデザイン品質を事前に確認できます。

商品訴求型・キャンペーン告知型・サービス紹介型など用途に応じた構成設計に対応しており、累計取引社数4,000社以上の制作実績があります（2026年3月現在）。

掲載件数22,284件に拡大した「BANNER ARCHIVE」は、業種別のデザイン傾向を把握したい場合や新しいレイアウト表現を検討する際に、多角的な比較・アイデア収集が行いやすいデザイン資料サイトです。

1点4,000円（税別）からのバナー制作サービスと合わせて、制作現場の情報収集から実制作まで一連の流れを支える環境が整っています。

Ryuki Design「BANNER ARCHIVE（バナーアーカイブ）」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「BANNER ARCHIVE」に掲載されているバナーはすべてRyuki Designが制作したものですか？

A. Ryuki Designが制作したデザインだけでなく、さまざまな企業・ブランドのクリエイティブも含まれています。

自社制作のみに限定されていないため、幅広い表現手法を横断的に比較できる構成になっています。

Q. バナー制作を初めて依頼する場合、品質はどのように確認できますか？

A. 初回1デザイン無料の対応が実施されており、実際のデザイン品質を依頼前に確認できます。

依頼時は専用の依頼シートにテキストや参考イメージを入力すると、ディレクターが内容を確認したうえで制作が開始されます。

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