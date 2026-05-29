LUNA SEAが、全会場ソールドアウトとなった全国ツアー＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞を、バンド史上初となる故郷・秦野での凱旋公演として、ツアーの幕を開けた。

秦野市では、2025年11月に導入された小田急線秦野駅の駅メロディーが市民に広く浸透しているほか、秦野駅前のまほろば大橋にはメンバーの手形碑や記念プレートが設置されており、新たな“聖地”として多くのファンが訪れているという。ツアー初日を迎えた街は、まさに凱旋ムード一色となった。

会場には「真矢メモリアルフォトブース」も設置され、真矢への想いを記すメッセージノートや、花とポストカードをセットにした「Eternal MeLoDyセット」が用意され、多くのファンがそれぞれの想いを届けた。

ライヴはファンクラブ「SLAVE」と同名の楽曲で幕を開け、新旧の楽曲を織り交ぜたスペシャルなセットリストで会場を盛り上げた。アンコールでは、リリース前から「至極の名曲」「新たな代表曲」として話題となっていた秦野公演当日リリースのニューシングル「FOREVER」を初披露。壮大かつエモーショナルなサウンドとメッセージが、会場を埋め尽くしたオーディエンスに強い印象を残した。

さらにボーカル・RYUICHIから、このツアーの追加アリーナ公演＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -TO RISE-＞の開催が発表された。公演は、12月12日・13日に神戸ワールド記念ホール、12月19日・20日に有明アリーナで行われる。

◾️＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -TO RISE-＞ 2026年

12月12日(土) 神戸ワールド記念ホール

12月13日(日) 神戸ワールド記念ホール

12月19日(土) 有明アリーナ

12月20日(日) 有明アリーナ ※オフィシャルファンクラブSLAVE会員限定チケット最速先行受付の詳細は近日発表

詳細：https://www.lunasea.jp/live/2026tour_to_rise

◾️＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞

2026年 ※全公演SOLD OUT !!

5月29日(金) 神奈川･クアーズテック秦野カルチャーホール

5月30日(土) 神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホール

6月5日(金) 大阪・大阪国際会議場メインホール

6月6日(土) 大阪・大阪国際会議場メインホール

6月12日(金) 高知・新来島高知重工ホール オレンジホール

6月13日(土) 香川・レクザムホール

6月19日(金) 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール

6月21日(日) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場

6月25日(木) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

6月26日(金) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

7月4日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

7月5日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

7月11日(土) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

7月12日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

7月20日(月) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

7月25日(土) 千葉・森のホール21 大ホール

7月26日(日) 千葉・森のホール21 大ホール

7月30日(木) 大阪・オリックス劇場

7月31日(金) 大阪・オリックス劇場

8月8日(土) 新潟・新潟県民会館

8月15日(土) 山形・やまぎん県民ホール

8月16日(日) 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

8月28日(金) 広島・上野学園ホール

8月29日(土) 広島・上野学園ホール

9月20日(日) 熊本・熊本城ホール

9月22日(火) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

9月23日(水) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

10月3日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

10月4日(日) 宮城・仙台サンプラザホール

10月10日(土) 鳥取・米子コンベンションセンター

10月11日(日) 岡山・倉敷市民会館

10月17日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

10月18日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

詳細：https://www.lunasea.jp/live/2026tour

◾️リリース情報

◇「FOREVER」

2026年5月29日 発売

AVCD-61715 ￥1,100（税込）

詳細：https://www.lunasea.jp/forever

購入：https://avex.lnk.to/Jf1dkl

※全国ツアー「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-」のSLAVEシート特典(SLAVEシート限定グッズ)は、各会場限定の「FOREVER」SPECIAL CD」となります。 ◇LUNA SEA × GLAY『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』

2026年5月27日 発売

特設サイト：https://themillenniumeve2025.com/