ソフトバンクは、ワイモバイルの新商品として、家族によるスマートフォン操作のサポート機能や充実した健康管理機能を搭載した5G対応スマートフォン「かんたんスマホ5」を6月4日に発売する。本日28日より予約受付を開始する。製造メーカーはZTE。

価格は一括で4万6800円。新規やMNPなどの各種割引や「新トクするサポート（A）」を適用することで、実質24円で利用できる。

画面共有で操作をサポートする新機能「家族サポート」

かんたんスマホ5は、シニア層が抱える端末操作への不安や特殊詐欺などのトラブル、日々の健康管理に寄り添う機能を豊富に備えた5Gスマートフォン。最大の特徴として、ソフトバンクが販売する端末としては初めてとなる新機能「家族サポート」を搭載した。利用に申し込みは必要なく、料金もかからない。

離れて暮らす家族が通話しながら使用者の画面を自身のスマホに映し出し、設定などの操作ができる仕組みで、独自の画面共有技術を活用している。LINEのミニアプリを活用した機能で、家族側のスマホはLINEが利用できればキャリアやOSを問わずに利用できる。

事前の登録は対面でのQRコード読み取り、利用時は都度使用者の同意が必要となるため、なりすましや意図せぬ起動を防ぐ。サポートする家族のスマホ1台につき、最大3人のユーザーを登録できる。また、スクリーンショットを禁止しているアプリは画面がグレーアウトし、プライバシーを保護する。

左のスマートフォンで右のかんたんスマホ5を遠隔操作中

シニア層は、スマートフォンの操作で困った際に、その症状を言葉にして伝えることにハードルを感じやすく、家族など相談相手にうまく伝えられないことが多い。また、相談を受ける家族も、かんたんスマホを使った経験がなかったり、異なるOSのスマートフォンしか使ったことがなかったりと、相談を受けても解決につながりにくいケースがあった。

サポートの要請があった様子（左）。右は家族サポートを開始する際の同意画面

家族サポートは、離れていても直接画面を見て操作できるため、ユーザーが抱えている症状を解決しやすい。トラブル解決だけではなく「撮影した写真の見方や送り方を教える」などコミュニケーションにもつなげられるメリットがある。

また、ホーム画面上のサポートボタンを押すだけでスマホの設定トラブルを自動診断・解決する「押すだけサポート」も継続して搭載する。自動診断で解決しない場合は、専用のカスタマーセンターへそのまま電話をかけ、オペレーターに無料で相談することができる。

登録時の画面。直接対面してかんたんスマホ5に表示されるQRコードを読み取る必要がある

迷惑電話対策や健康対策機能搭載

安全面や見守り機能が強化されており、「迷惑電話対策」機能では不審な電話番号を自動で判別して着信時に警告を表示するほか、受話した際にも相手に警告ガイダンスを流した上で通話を自動で録音する。迷惑メールフォルダに新着メールがあることは、あえてユーザーに知らせずに詐欺などの被害を防ぐ。

さらに、毎日最初にスマホを操作したタイミングなどで事前に設定した家族へ自動でメールを送信する「調子いいメール」により、離れた家族への緩やかな見守りをサポートする。

健康支援機能としては、24時間チャットで医療チームに相談できる「おしえてドクター」を搭載した。1分でできるセルフケアの紹介記事が読めるほか、専属の医師や看護師などの医療チームに、追加費用なしで24時間365日何度でもチャットで健康相談ができる。そのほか、キャラクターとのコミュニケーションを通じてウォーキングの習慣化を促すアプリ「うごくま」も利用できる。一緒に歩いたり、励ましたりしてくれる相手がおらず、ウォーキングが続かないというシニア特有の課題を解決する。

本体は大きな画面で見やすく操作しやすいユーザーインターフェイスを採用し、画面下部には「電話」「メール」「ホーム」の3つの物理的な専用ボタンを搭載する。

そのほかの仕様

搭載するOSは、Android 16。6GBのメモリーと128GBのストレージを備える。搭載するチップセットはクアルコム製の「Snapdragon 4 Gen 2」。ディスプレイの大きさは約6.3インチ（FHD＋）。アウトカメラは5000万画素でインカメラは1600万画素。SIMカードのほかeSIMにも対応する。

本体の大きさは約165×73×8.6mmで重さは約179g。バッテリーの容量は4555mAh。IPX5/IPX8/IPX9の防水、IP6Xの防じん、米国国防総省のMIL規格に準拠した耐衝撃性能を備える。カラーバリエーションはシニア層に好まれるブルー、パープル、ピンクの3色でポップな風合いに仕上げている。おサイフケータイに対応しており、指紋認証と顔認証機能を備える。

項目 仕様 OS Android 16 CPU Qualcomm SM4450（Snapdragon 4 Gen 2）オクタコア（2.2GHz ＋ 2.0GHz） メモリー（RAM） 6GB ストレージ（ROM） 128GB ディスプレイ 約6.3インチ / FHD+ カメラ メイン（アウト）：5000万画素サブ（イン）：1600万画素 バッテリー容量 4555 mAh 大きさ 約165 × 73 × 8.6 mm 重さ 約179 g SIM nanoSIM / eSIM カラー ブルー / パープル / ピンク 防水・防塵 防水：IPX5、IPX8、IPX9防塵：IP6X 耐衝撃 MIL-STD-810G 準拠 おサイフケータイ/NFC 対応 生体認証 指紋認証 / 顔認証