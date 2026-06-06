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YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「【29年ぶり高金利…】今こそ知っておくべき「金利の仕組み」をわかりやすく解説します！政策金利・国債金利・預金金利の違いがわかる。」を公開した。動画では、金利の基本的な概念や、それぞれの金利が連鎖して家計と経済に与える影響について紐解いている。



すあし社長は冒頭、金利を「お金のレンタル料」と表現し、ニュースなどで扱われる金利を「預金金利」「政策金利」「国債金利」の3つに分類した。政策金利は日本銀行などの中央銀行が操作する短期金利であり、国債金利は市場での売買によって決まる長期金利の代表である。



解説によれば、これらの金利は密接に連動しているという。政策金利が引き上げられると、銀行間の資金調達コストが上がり、それに伴って預金金利や企業・個人への貸出金利も上昇する。住宅ローンの変動金利には返済額の急激な増加を防ぐ独自のルールが存在するものの、月々の支払いが変わらなくても金利上昇分が「未払い利息」として先送りされ、元本の減りが鈍くなるリスクがあると言及した。さらに、現在金利が上がっている背景にはインフレがあり、物価高や日本特有の歴史的な円安の進行を抑えるため、日銀が利上げに踏み切った構造を順序立てて説明した。



また、金利上昇が株価を下落させるメカニズムについても語られた。将来もらえるお金を今の価値で測り直す「割引現在価値」という考え方を用い、金利が上がると将来の利益が現在において小さく評価され、株価が押し下げられると解説。加えて、安全資産である国債の利回りが高まれば、リスクを伴う株式投資から資金が流出しやすくなると述べた。



預金やローンのみならず、物価や株価など社会全体に直結している金利の動き。長年のゼロ金利時代から「金利のある世界」へと移行する中、本動画は複雑な金融市場を俯瞰し、今後の経済動向を読み解くための羅針盤となるだろう。



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