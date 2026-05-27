「あ……あ……」バッグから“カオナシ”出現　買い物終わりの奇跡の1枚

映画「千と千尋の神隠し」に登場するキャラクター・カオナシ。黒い胴体に顔の部分だけが白く浮き出たビジュアルは、不気味さと愛嬌を兼ね備えています。

そんなカオナシにそっくりのビジュアルになってしまった猫ちゃんが、Xで発見されました。

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Xユーザーの「今日と、セラ、ミック」さん（以下、飼い主さん）がこのほど投稿したのは、お家で暮らすスコティッシュフォールドの男の子・セラくんの画像。

黒いショッピングバッグの中にすっぽりと収まり、隙間から白い顔と片方の前脚だけをにゅっと飛び出させた姿は、まさにカオナシ。無表情に近い顔をしているのも、それっぽさを引き上げています。

ちょこんと飛び出た右の前脚も、作中でカオナシが主人公・千に「あ……あ……」と不器用に砂金を渡そうとするシーンを彷彿とさせますね。

買い物から帰宅したあと、画像のショッピングバッグを放置していたところ、セラくんが中へ侵入。そのままバッグごと持ち上げてみたタイミングで一瞬顔を出し、引っ込めようとした瞬間を収めたのが、今回の画像です。

バッグごと持ち上げられたセラくんはしばらく中で丸まっていたものの「居心地がしっくりこなかったのか、飛び出してしまいました……」と飼い主さん。

セラくんがバッグに潜り込むことはよくあるそうですが、今回のようにカオナシ状態になるのは初めて。偶然が重なった奇跡の1枚のため、次にいつカオナシに会えるかは不明です。

作中のカオナシはしつこく千の前に現れるなどし、少し不気味な存在でした。

しかしこのカオナシはとても愛らしいので、またすぐにでも現れてほしいですね。

＜記事化協力＞

今日と、セラ、ミック さん（@sera230813）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052701.html