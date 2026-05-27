【鈴木 貴博】「AIバブル」、実はこれからが本番だった…！OpenAI、スペースX上場が引き起こす”AIバブル第2幕”

「巨大赤字AI企業」が大量流入で起きること

数か月前に市場に広がっていた「AIバブル崩壊説」は、いま急速に後退していきます。

前編『「AIバブル崩壊」は完全に消えた…！エヌビディア株を市場が再評価し始めた“決定的理由”』では、エヌビディアをめぐる「AIバブル崩壊説」を検証してきました。

市場では一時、エヌビディアの「循環取引疑惑」からAI投資そのものへの警戒感が広がりましたが、実際にはAI関連企業の業績や株価は拡大を続けており、2000年のITバブルのような「利益なき熱狂」とは異なる状況が見えてきたのです。

しかし、問題はむしろここからです。

これまでAI市場を支えてきたのは、莫大な利益を稼ぐマグニフィセント７でした。ところが今後は、 “巨額赤字でも巨大時価総額”のAI企業が、次々と株式市場に参加してくるからです。

つまり市場はこれから、「利益を出しているAI企業」ではなく、「将来の期待で評価されるAI企業」を大量に抱え込むことになるのです。

これが何をもたらすのか、見て行きましょう。

実は今年から来年にかけて、アメリカの株式市場には少なくとも３社、巨大なAI企業が上場します。

AI巨大IPOラッシュの衝撃

まず来月、６月にも上場を目指しているのがイーロン・マスク率いるスペースＸです。

5月20日に公表されたIPOの申請書類で、その財務状況が初めて明らかになりました。それによれば宇宙ロケットの打ち上げ事業は意外と低収益で、売上面でも利益面でも収益の柱になっているのはスターリンク事業だということがわかりました。

一方で将来の柱にすえている人工知能関連のxAI事業は巨額の投資で大赤字のうえに、買収の際に巨額ののれん代が発生しています。

全社の収益状況としては売上高187億ドル（約３兆円）、営業利益▲26億ドル（マイナス4100億円の赤字）、純損失▲49億ドル（同、約7900億円の赤字）という大赤字での上場となるのです。

そのつぎのタイミングでOpenAIのライバルであるアンソロピックが上場し、今年後半から来年のどこかでOpenAIも追随すると予想されています。

アンソロピックとOpenAIの２社は、法人顧客の獲得で激しく鎬を削っています。直近ではClaudeの性能が急激に上がったことでアンソロピック有利な状況ですが、どちらが有利なのかは、新製品の性能次第で数ヵ月単位でころころと変化する状況です。

“上場ラッシュ”後に来る「次のステージ」

直近の契約額を年換算したランレートという数字があります。アナリストの推定ではアンソロピックのランレートが約300億ドル（約5兆円弱）、OpenAIが約250億ドル（約4兆円）です。

すでに巨額の売り上げが見込めていることは事実ですが、設備投資額はその倍のペースで計画されています。つまり両社とも、上場時点ではスペースX同様に巨額赤字の状態で上場申請することになりそうです。

おそらくこれら３社が上場すればマグニフィセント７と呼ばれる大企業群のうちの下の方、つまりテスラやメタに匹敵する時価総額となるでしょう。アメリカのマグニフィセント７は実質的に、来年の今頃はマグニフィセント10と呼ばれる状況に変化しているはずです。

当然ですがAI関連企業はこの３社以外にもつぎつぎと上場していくでしょう。直近では一枚の巨大シリコンウェハーをそのままひとつの半導体チップにする技術を持ったセレブレスシステムズが上場し、次のエヌビディアになるのではないかと話題を集めました。

他にもAIデータセンターに必要な電力供給を含めて、巨額な資金流入を背景に多くの新興企業が上場していきます。この流れは現在のAI市場への投資集中を考えると当然起きる未来です。

そのときの問題は何でしょうか？

巨大IPO後に起こる「PER」の大異変

それは市場全体の予想PERが急上昇することです。これまでのAI市場ではマグニフィセント７のように既存事業で稼ぐ企業がAIに投資をしてきました。そしてその稼ぐ力が株価をけん引してきました。そこに「これから稼ぐ、現在投資中」の巨大企業たちが割り込んでくるのですから、当然、市場全体の稼ぐ力は薄まってPERは上昇します。

とはいえスペースXもアンソロピックもOpenAIも上場で手にした巨額の資金を元手に投資を行い、その投資で稼ぐ力は後からついてくることは間違いないでしょう。しかし、その利益が他のライバル企業の優位性を奪うことが前提になっているとしたらどうでしょう。

つまりアップルやグーグル、アマゾンやマイクロソフトがOpenAIやアンソロピック、X AIの顧客になることで稼ぐ力がマグニフィセント７から新興３社に移転するだけだとしたら？

それは結局のところ、市場全体でみればPERを薄まらせたままにするという話なのかもしれません。

つまりAI投資バブルはまだ始まっていないのですが、来月から始まるかもしれないのです。

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