24日の阪神戦で4打数3安打1打点、打率を.381に上げた

プロ野球は24日でリーグ戦が一時中断し、26日から全18試合の交流戦がスタートする。現在セ・リーグは、阪神の佐藤輝明内野手が、打率.381、12本塁打、37打点の“打撃3冠”に君臨している。

佐藤は24日に東京ドームで行われた巨人戦に「4番・右翼」で出場して、4打数3安打1打点。好調のバットで、ヤクルトに代わって首位に躍り出たチームを牽引している。

それどころか、安打数（64）、二塁打数（17）、得点（40）、出塁率（.459）、長打率（.732）、OPS（1.191）、得点圏打率（.459）なども軒並みリーグトップだ。

対戦を控えるパ・リーグファンも戦々恐々。SNS上には「この勢いすごい」「打撃部門独占！」「打率見て驚いてる なんですかこの人」「怪物すぎる」「いくつタイトル獲るの？」「足もある3冠王とかおかしすぎる」「バースの.389超えて欲しいな」「3冠王以上もあり得る」「対戦怖すぎる」といった声があった。（Full-Count編集部）