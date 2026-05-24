「アーモンドピスタチオココナッツ レイズド」（税込 580円）

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　アメリカ・ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」の国内6号店が、5月28日（木）から、東京・JR目黒駅直結のショッピングセンター“アトレ目黒1”内にグランドオープンする。

【写真】限定グッズも！　カーキがおしゃれな「テイクアウトバッグ」

■限定ドーナツが登場

　今回オープンする「ランディーズドーナツ目黒 アトレ店」は、JR山手線＆東急目黒線（都営三田線・東京メトロ南北線直通）目黒駅に直結し、近隣住人から親しまれているアトレ目黒1に立地するテイクアウト専門店。

　本店舗では、グランドオープンを記念した限定ドーナツ「アーモンドピスタチオココナッツ レイズド」と「チョコテキサス オレンジグリーンスプリンクルズ」が6月中旬まで販売されるほか、40種類以上のメニューがそろう。

　また、数量限定のグッズ「テイクアウトバッグカーキ（S）」も用意。ドーナツが4個入るテイクアウト用のバッグで、ポップなイラストが描かれたカーキの本体にオレンジ色の持ち手が付いた、おしゃれなデザインとなっている。

　さらに、5月28日（木）〜5月30日（土）の3日間限定で、1番人気のドーナツ「グレイズドレイズド」1個を各日先着100人にプレゼントするオープニングキャンペーンも実施する予定だ。