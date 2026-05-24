アトレ目黒に「ランディーズドーナツ」5．28オープン！ 3日間限定で人気ドーナツを無料配布
アメリカ・ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」の国内6号店が、5月28日（木）から、東京・JR目黒駅直結のショッピングセンター“アトレ目黒1”内にグランドオープンする。
【写真】限定グッズも！ カーキがおしゃれな「テイクアウトバッグ」
■限定ドーナツが登場
今回オープンする「ランディーズドーナツ目黒 アトレ店」は、JR山手線＆東急目黒線（都営三田線・東京メトロ南北線直通）目黒駅に直結し、近隣住人から親しまれているアトレ目黒1に立地するテイクアウト専門店。
本店舗では、グランドオープンを記念した限定ドーナツ「アーモンドピスタチオココナッツ レイズド」と「チョコテキサス オレンジグリーンスプリンクルズ」が6月中旬まで販売されるほか、40種類以上のメニューがそろう。
また、数量限定のグッズ「テイクアウトバッグカーキ（S）」も用意。ドーナツが4個入るテイクアウト用のバッグで、ポップなイラストが描かれたカーキの本体にオレンジ色の持ち手が付いた、おしゃれなデザインとなっている。
さらに、5月28日（木）〜5月30日（土）の3日間限定で、1番人気のドーナツ「グレイズドレイズド」1個を各日先着100人にプレゼントするオープニングキャンペーンも実施する予定だ。
【写真】限定グッズも！ カーキがおしゃれな「テイクアウトバッグ」
■限定ドーナツが登場
今回オープンする「ランディーズドーナツ目黒 アトレ店」は、JR山手線＆東急目黒線（都営三田線・東京メトロ南北線直通）目黒駅に直結し、近隣住人から親しまれているアトレ目黒1に立地するテイクアウト専門店。
本店舗では、グランドオープンを記念した限定ドーナツ「アーモンドピスタチオココナッツ レイズド」と「チョコテキサス オレンジグリーンスプリンクルズ」が6月中旬まで販売されるほか、40種類以上のメニューがそろう。
また、数量限定のグッズ「テイクアウトバッグカーキ（S）」も用意。ドーナツが4個入るテイクアウト用のバッグで、ポップなイラストが描かれたカーキの本体にオレンジ色の持ち手が付いた、おしゃれなデザインとなっている。
さらに、5月28日（木）〜5月30日（土）の3日間限定で、1番人気のドーナツ「グレイズドレイズド」1個を各日先着100人にプレゼントするオープニングキャンペーンも実施する予定だ。