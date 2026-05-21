バブリーキャラでおなじみのタレント・平野ノラさん。元汚部屋出身だった過去から一転、片づけ本を出すほどの達人に。そんなノラさんですが、新年度になって、暮らしを変えた“あるアイテム”に出合ったそう。さらに、新たに始めた来客用布団の収納法についても教えてくれました。

連休は娘や友達とお出かけ！

やっぴー！ GWも無事終わり、バラが咲き誇る美しい季節。わが家は娘と初めてミュージカルを観に行ったり、中学時代の友人3人と平成の約30年間のカルチャーが展示された体験型展覧会へ行ったりしました。

【写真】来客用の布団をソファ代わりに！

ガラケーやプリクラ、ポケベルの早打ち、電話ボックス、教室、ファミレス、掲示板など、当時の約3000もの懐かしいアイテムが大集結！ 老眼で苦戦しながらも久しぶりにプリクラを撮り、愛すべき平成を一緒に駆け抜けた友と、終始ノリノリでエモーショナルな時間を堪能しました。

「ホワイトボード」を買って、暮らしが好転

さて、新学期が始まり、ものも自然に増えていきますね。わが家も娘の成長に伴い、捨てるものもあれば、新調したものもあります。

来年、小学生になる娘と、年々忘れっぽくなっている私たち夫婦のこれからを見据えて、「ホワイトボード」を買いました。オフィスや学校によくあるアレです。家具並の大きさでかなり巨大ですが、これが大活躍！ 買ってよかったです。

ボードの下の方は床近くまであるので、娘は座りながら、ときに私は横になりながら、お絵描きやゲームをして一緒に想像力や表現力を養っています。

見えやすい上の方にはスケジュールや大事なお知らせのプリントをはって、忘れないようにしています。

プリントはファイルに収納してしまい込んだらジ・エンド！ 見えないところにしまってしまうと、存在自体を忘れてしまいます。締めきりがあるプリントはとくに、分かりやすく見える、共有できる、すぐ処分できる場所にはり出したいものです。

両面使えるホワイトボードの裏には、娘がこれから暗記必須になるであろう地図や、かけ算の表がはってあります。両面で書きとりゲームをするなど、今後は家族でいろいろと学びながら遊べそうです。

インテリアには少々合いませんが、今は子育て中、オシャレより利便性優先！ キャスターがついているので、

来客時にはほかの部屋へ隠しちゃいます。娘はときに先生のようになりきって、1人で夢中で遊んでいます。頭の中の情報をホワイトボードでどんどん可視化して、学びの役に立ててくれたらいいですね。思いや願いも自由に書いて、大いに思考してくれたらと思います。

しまいづらかった来客用布団を、娘のソファ代わりに！

母が定期的に宿泊するために使用している、来客用布団の収納も見直し。これまでは、毎回三つ折りにして狭いスペースに収納するのがおっくうでした。

ある日、娘がよくその布団の上で読書をしていることに気づき、「そのままにしておいてもいいか！」と思い直すことに。そこで裁縫の得意な母に頼んで、ゴムで簡単に着脱できる布団カバーとクッションをつくってもらいました。すると、来客用布団が小さなソファーになって娘も大喜び！

ちなみに、このハートの生地は以前住んでいた家のカーテンを再利用したものです。しまえないものは工夫して活用すればOKバブリー！