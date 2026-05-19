任天堂、スマホゲーム新作「ピクトニコ！」発表。5月28日配信顔写真がそのままゲームになる「メイド イン ワリオ」風タイトル
【ピクトニコ！】 5月28日 配信
(C) Nintendo
任天堂は、スマートフォン用パーティゲーム「ピクトニコ！」を5月28日に配信する。ダウンロードは無料で、ゲームプレイにはゲームパックの購入が必要。一部のミニゲームは無料。
「ピクトニコ！」は、スマートフォンで撮影した顔写真を使用するミニゲームアプリ。ミニゲームは全80種類で、ステージクリアやスコアアタックを目指す。
写真は、端末に保存されているもの、その場で撮ったものが使用可能。ミニゲームは「メイド イン ワリオ」のような、数秒で決着するものが多く収録されている。
[任天堂HP]スマートフォン向けアプリ『Pictonico!』を5月28日（木）に配信。本日より事前登録も開始。- 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 19, 2026
あなたの写真が、さわって遊べるミニゲームに早変わり。映像を公開しています。#Pictonico #ピクトニコhttps://t.co/LmNdJlvUSX
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