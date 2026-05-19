【ピクトニコ！】 5月28日 配信

任天堂は、スマートフォン用パーティゲーム「ピクトニコ！」を5月28日に配信する。ダウンロードは無料で、ゲームプレイにはゲームパックの購入が必要。一部のミニゲームは無料。

「ピクトニコ！」は、スマートフォンで撮影した顔写真を使用するミニゲームアプリ。ミニゲームは全80種類で、ステージクリアやスコアアタックを目指す。

写真は、端末に保存されているもの、その場で撮ったものが使用可能。ミニゲームは「メイド イン ワリオ」のような、数秒で決着するものが多く収録されている。

(C) Nintendo

