子どもたちが職業体験 鑑識作業などに挑戦【徳島】
徳島市では、子どもたちを対象とした職業体験イベントが行われ、警察の鑑識作業などに挑戦しました。
会場にはヘアメイクや看護師など、さまざまな職業が体験できるブースが設けられました。
なかでも、子どもたちの人気を集めたのが、県警の鑑識業務体験。
挑戦したのは、事件捜査の基本ともいえる「指紋の採取」です。
実際の捜査でも使われるアルミニウム粉末を空き瓶にまぶし、専用のハケで丁寧に叩いていきます。
「簡単だった？」
（参加者）
「難しかった、ちょっとだけ」
（記者）
「どんなところが？」
（参加者）
「粉つけるところが」
慎重に作業を続けると瓶の表面には指紋がくっきり。
初めて採取する自分たちの指紋に子どもたちは、驚きと興奮を隠せない様子でした。
（記者）
「自分の指紋見てどう？」
（参加者）
「こんなんだったんやなって、凄かった」
（参加者）
「保育園の頃からずっと警察官になりたいと考えてた、みんなを嬉しい気持ちにさせる警察官になりたい」
「交通安全のグッズが入っています使ってください」
（徳島名西警察署・西村泰紀 警視）
「多くの小学生が警察の仕事に興味を持ってもらって、非常に良かったと思う」
「みなさんの生活を守るために日夜頑張ってますので、それを少しでも感じてくれたらなと思う」
憧れの職業を肌で感じたきょうの体験が、未来の扉を開く小さな一歩になるかもしれません。