徳島市では、子どもたちを対象とした職業体験イベントが行われ、警察の鑑識作業などに挑戦しました。



会場にはヘアメイクや看護師など、さまざまな職業が体験できるブースが設けられました。



なかでも、子どもたちの人気を集めたのが、県警の鑑識業務体験。



挑戦したのは、事件捜査の基本ともいえる「指紋の採取」です。



実際の捜査でも使われるアルミニウム粉末を空き瓶にまぶし、専用のハケで丁寧に叩いていきます。





（記者）「簡単だった？」（参加者）「難しかった、ちょっとだけ」（記者）「どんなところが？」（参加者）「粉つけるところが」慎重に作業を続けると瓶の表面には指紋がくっきり。初めて採取する自分たちの指紋に子どもたちは、驚きと興奮を隠せない様子でした。（記者）「自分の指紋見てどう？」（参加者）「こんなんだったんやなって、凄かった」（参加者）「保育園の頃からずっと警察官になりたいと考えてた、みんなを嬉しい気持ちにさせる警察官になりたい」「交通安全のグッズが入っています使ってください」（徳島名西警察署・西村泰紀 警視）「多くの小学生が警察の仕事に興味を持ってもらって、非常に良かったと思う」「みなさんの生活を守るために日夜頑張ってますので、それを少しでも感じてくれたらなと思う」憧れの職業を肌で感じたきょうの体験が、未来の扉を開く小さな一歩になるかもしれません。