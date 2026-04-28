38歳フリーアナ、衝撃の“制服姿”公開「高校23年生…」 SNS反響「現役でいけます」「クラスメイトになりたい」
フリーアナウンサーの道岡桃子（38）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。制服姿を披露した。
【写真】「現役でいけます」「クラスメイトになりたい」…38歳・道岡桃子、衝撃の“制服姿”
UX新潟テレビ21でアナウンサーとして活躍後、フリーに転身した道岡。この日は「高校23年生…こりゃ入学拒否だ笑」という自虐的なコメントとともに、制服姿の写真を公開した。
この投稿に「現役でいけます」「似合ってますよ クラスメイトになりたいな」「制服姿かわいい」「可愛い過ぎです もっと全身見たかったかな」などの称賛の声が上がっている。
【写真】「現役でいけます」「クラスメイトになりたい」…38歳・道岡桃子、衝撃の“制服姿”
UX新潟テレビ21でアナウンサーとして活躍後、フリーに転身した道岡。この日は「高校23年生…こりゃ入学拒否だ笑」という自虐的なコメントとともに、制服姿の写真を公開した。
この投稿に「現役でいけます」「似合ってますよ クラスメイトになりたいな」「制服姿かわいい」「可愛い過ぎです もっと全身見たかったかな」などの称賛の声が上がっている。