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さざえ氏が自身のYouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」で「【下ネタ注意】26卒です。宿泊研修中のみんなの様子がおかしいです・・・」を公開した。動画では、新入社員の研修施設で起こっているという乱れた男女関係について、26卒男性からの相談に答えつつ、さざえ氏が自身の見解を語っている。



損害保険会社に入社したばかりだという26卒男性は、およそ100人が参加する研修の2日目にして、多目的トイレから男女が出てくるのを目撃するなど、環境がドロドロになっていると明かす。男性自身は、胸が大きく美人な同期の女性と食事の席で5分ほど話しただけで、周囲の男性社員から露骨な敵意を向けられていると状況を説明した。



同性からの好感度を取り戻す方法を問われたさざえ氏は、「アドラー先生の『嫌われる勇気』を読め」とツッコミを入れつつ、「俺、童貞だから」「俺、EDだから」と宣言して敵対心がないことをアピールするようアドバイスを送った。



若い男女が共同生活を送る閉鎖的な環境について、さざえ氏は「エロがっちゃうよな」と一定の理解を示す。その一方で、多目的トイレでの行動については「きっもい」と切り捨て、職場で過剰なアピールをする男性陣の異常性を指摘。「とんでもなくエロくておっぱいのデカい女からセクハラを受ける可能性があるので、本当に気を付けてください」と、独自の視点で注意を呼びかけた。



動画の終盤、さざえ氏は同性との人間関係に悩む男性に向け、自身の大学時代のエピソードを披露した。EDだと悩んでいた友人が実はゲイであり、男性と関係を持ったことで治ったという過去を振り返る。さざえ氏は、男性同士で関係が発展する可能性を示唆しつつ、今回の問題解決のポイントは「お・し・り」だと語り、独特の余韻を残して動画を締めくくった。