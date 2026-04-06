すしの中でも、大人から子どもまで人気のネタ「サーモン」。ここにも中東情勢の影響が出てきています。サーモンの多くが海外からの輸入です。これまでと同じ空輸ルートでの仕入れが難しくなり、価格が値上がりしています。

■回転寿司店でよく食べるネタ 15年連続1位

脂の甘みにとろける食感。みんな大好きサーモン！ 大手食品会社の調査では回転寿司店でよく食べるネタ15年連続堂々の1位です。※Umios（旧マルハニチロ）調べによる

神奈川・横浜市の回転寿司店「金沢まいもん寿司たまプラーザ店」でも人気のサーモン。

お客さん

「おいしい」

「サーモンは絶対食べるかな、注文するときは」

「サーモン大好きなんです」

おいしさはもちろん“安さ”も好かれる理由の1つでしたが…

■輸送コスト上昇で…サーモン“高値”に

金沢まいもん寿司・東日本仕入製造部 粂川裕司部長

「サーモンの価格もかなり上がってる状態」

ノルウェー産サーモンの仕入れ値が、去年と比べ2割ほど上がっているといいます。

その理由の1つが中東情勢です。豊洲市場の仲卸などによりますと、ノルウェー産サーモンは中東を経由して日本に空輸されていたといいますが…

金沢まいもん寿司・東日本仕入製造部 粂川裕司部長

「（中東経由の）航空便、非常に厳しい状況。（代わりのルートで）北極を経由して日本に入ってくるため、すごく高値の状態です」

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別ルートを通る分、輸送コストが上がり、サーモンの価格が上がっているといいます。

いまは1皿420円のところ、来月は450円に値上げせざるを得ない状況だといいます。

■ノルウェー産サーモン入荷できず、チリ産代用も…

千葉県の鮮魚店では“異変”も。以前はノルウェー産を多く扱っていたといいますが…

石毛魚類 千城台本店 山田昌央店長

「（ノルウェー産）ほぼ入ってこない。チリ産が多い」

ノルウェー産が入荷できず、チリ産で代用しています。しかし、そのチリ産も。

石毛魚類 千城台本店 山田昌央店長

「（チリ産の仕入れ値が）上がっている。おそろしい。先週上がりました」

ノルウェー産の減少でチリ産の需要が高まり、仕入れ値が上がってきているといいます。

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この値段にお客さんは…

お客さん

「（値段）見て買わない。我慢で」

お客さん

「どうしようか？ どれがお買い得？」

値段とにらめっこ状態。

お客さん

「これにします。もうちょっと安かったらいいのに。（子どもが）今週、春休み最後で、大好きな刺し身を」

■注目 “割安”国産サーモン

こうした中、売り場でお客さんの目を引いていたのは、国産のサーモン。

この鮮魚店では、中東情勢前はチリ産より国産の方が高かったといいますが、6日は国産の方が量も多く値段が安くなっているのです。

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お客さん

「安いです。静岡県産あまり見たことなく気になって。日本産のサーモンあまり知らない」

チリ産と国産を見比べた上、国産を購入する人もいました。

■国産サーモンの味は？ 「すっきりとした脂のり」

国産人気はサケ料理の専門店でも。

全国148か所で養殖されているご当地サーモン。こちらの飲食店では静岡県の富士山サーモンを提供しています。その味は…

SALMON'S新宿三丁目店 佐々正興料理長

「国産サーモンは一度も冷凍していない状態で届くので舌ざわりがいい。すっきりとした脂のりで、どれだけ食べても食べ飽きない味」

■国産サーモンの“強み” 安定供給

ご当地サーモンの生産者にも国産の強みを聞きました。

富士山サーモン 岩本智浩さん

「養殖で計画的に生産しているので安定供給できるのが大きい。流通面では国内の方は安定して出せる。サーモンは若い人含め人気の商品、食べ物として非常に人気。きっちり流通させていきたい」

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日本のご当地サーモンが今後、ますます注目されそうです。