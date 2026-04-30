【Amazon GW スマイルSale】Ankerの充電器やガジェットポーチなどが最大45%OFFに

本日からスタートした「Amazon GW スマイルSale」では、Ankerのコンパクト充電器や大容量のモバイルバッテリーなど、定番商品もプライスダウン。買い替えやアップデートを検討している人は要チェックですよ。

フルスピード充電ができる。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」

MacBook Proも充電可能。USB-C×3とUSB-A×1の急速充電器

コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」

豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」

USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器

幅広いスマホ機種やAirPodsにも対応するワイヤレス充電器

ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」

iPhone 17を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル

最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能

USB-CやHDMIなど、5つのポートを備えた「332 USB-C ハブ」

停電時に3〜5人で使用しても約2〜3日間の電力供給が可能（※1）

※1：1日あたり700Wを使用した場合の目安

USB-C×2、USB-A×2、コンセント差込口×6の電源タップ

Ankerのスマートホームブランド「Eufy」の紛失防止トラッカー

最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。