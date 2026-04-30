【Amazon GW スマイルSale】Ankerの充電器やガジェットポーチなどが最大45%OFFに
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フルスピード充電ができる。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
1,790円 → 1,390円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
MacBook Proも充電可能。USB-C×3とUSB-A×1の急速充電器
Anker Zolo Charger (70W, 4 Ports) 【 PD対応/PSE技術基準適合】iPhone シリーズ/Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Zolo Charger (70W, 4 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合】iPhone シリーズ/Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
6,490円 → 4,490円（31%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円 → 3,190円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」
USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器
幅広いスマホ機種やAirPodsにも対応するワイヤレス充電器
ケーブルレスで充電できる「Nano Power Bank」
Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 17 / 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 16 / 15 シリーズ/Switch 2対応 (ブラック)
3,490円 → 2,890円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
iPhone 17を約1.8回充電できる。ベストセラーの次世代モデル
Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
3,490円 → 2,890円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
9,990円 → 8,490円（15%オフ）
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USB-CやHDMIなど、5つのポートを備えた「332 USB-C ハブ」
Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 100W USB PD対応 4K HDMIポート5Gbps 高速データ転送 USB-C/USB-Aポート搭載
2,990円 → 2,490円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
停電時に3〜5人で使用しても約2〜3日間の電力供給が可能（※1）
※1：1日あたり700Wを使用した場合の目安
Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station 2048Wh 世界最小クラスの大容量ポータブル電源 世界最速99分で満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W UPS機能 アプリ遠隔操作 防災 節電 家庭用 アウトドア キャンプ 車中泊 DIY アンカー Anker Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station ダークグレー 2048Wh 世界最小クラスの大容量ポータブル電源 世界最速99分満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力2000W TOUモード節電 停電時自動切り替え機能 アプリ操作簡単 拡張対応5120Wh 停電対策 バッテリー 災害用電源/防災/家庭用/アウトドア/キャンプ/車中泊/DIY アンカー
199,900円 → 109,900円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
USB-C×2、USB-A×2、コンセント差込口×6の電源タップ
Ankerのスマートホームブランド「Eufy」の紛失防止トラッカー
最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」
その他のおすすめ商品
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,080円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirPods 4ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、アクティブノイズ キャンセリング搭載、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電 Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 23,798円（20%オフ）
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Apple AirTag 4個入り（第2世代）：紛失防止タグ、音で探せる、耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 、探せる範囲が最大1.5 倍に広がった「正確な場所を見つける」機能搭載
16,980円 → 14,663円（14%オフ）
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