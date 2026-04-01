「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、パーソナリティーを務める31日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0」（火曜深夜3時）に出演。最終回を笑いで締めくくった。

番組は23年にスタートし、この日最終回を迎えた。あのはエンディングで「結構スタンダードというか、通常回と変わらずだったんじゃない？ まあ歌は歌ったけど、他は普通に通常通りやりましたよ」と放送を振り返り「変にパーッとやってパーティーみたいにしても僕らしくないというか変なので。これがいいんじゃない？」と話した。

また番組の構成がフリートークとコーナー1つだったことについて、リスナーから「ど根性ラジオすぎる」と評されると「確かに僕、コーナー何で1つなんだろうってずっと思ってた。この3年、マジで1回も話したことないけど、新コーナー作るっていう提案もなかったし、そんな言葉誰も言わなかったけど。もうスタッフも怠慢です。怠慢ラジオです」と笑いを交えて不満をぶっちゃけ。「全くアプデされずにコーナー1つとトークだけ。マジでこんなもんなの？ っていろんな人のラジオ聞いたもん。コーナー2個、3個やってるよね？ みたいな。何なの！？ ってずっと思ってました！ キレそうでした！」と打ち明けてブースを笑いに包んだ。

最後は「ここまでのお相手はあのでした。出会いがあれば別れもある。笑顔でまた会おう」とリスナーに呼びかけて終了した。