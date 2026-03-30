3年前、和歌山市で行われた選挙の演説会場で、岸田文雄元首相の近くに爆発物を投げ込んだとして殺人未遂などの罪に問われた木村隆二被告（27）の裁判で、最高裁は27日付で木村被告の上告を退ける決定をしました。

木村被告を懲役10年とした判決が確定することになります。

木村被告は2023年4月、和歌山市の漁港で、選挙の応援演説に訪れていた岸田元首相の近くに自ら作った爆発物を投げ込み爆発させ、岸田元首相らを殺害しようとした罪などに問われていました。

裁判で木村被告は「注目を集めるためだった」などと述べ殺意を否認していましたが、1審の和歌山地裁は2025年2月の判決で「爆発物には殺傷能力があると認められ、多数の人が集まる場所で使用すれば人を死亡させる可能性が高いことを認識していた」として、殺意があったと認定。そのうえで「現職の内閣総理大臣を狙った爆発物使用事件で、社会全体に与えた不安感は大きい」として懲役10年を言い渡しました。

2025年9月に2審の大阪高裁も「被告は爆発した際の威力や危険性だけでなく、爆発により人を死傷させる可能性が高かったことは十分認識していた」として1審判決を支持したため、木村被告が判決を不服として最高裁に上告していました。