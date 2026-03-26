省スペースで快適作業を実現！多機能パソコンラック
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、限られたスペースでも快適な作業環境を実現したい――そんなニーズに応える多機能パソコンラック「100-DESKH087BK」を発売した。
■コンパクトなのにしっかり使える設計
幅85cm×奥行き60cmのコンパクトサイズながら、パソコン・プリンター・周辺機器をまとめて設置できる設計を実現。限られたスペースでも効率よくレイアウトできるため、ワンルームや在宅ワークスペースにも最適だ。デスク周りを一台に集約することで、作業効率を高めながら空間をすっきりと保つことができる。
■縦空間を活かした高い収納力
棚を縦方向に効率よく配置することで、省スペースながら高い収納力を確保。プリンターや複合機も安心して設置できる奥行き約35cmの丈夫な棚を備えている。限られたスペースを最大限活用し、機器や書類、小物までスマートに収納できるため、整理整頓された作業環境を維持できる。
■快適な作業姿勢をサポート
天板の高さは5段階で調整可能。ユーザーの体格や作業スタイルに合わせて最適な高さに設定できるため、長時間の作業でも快適な姿勢を維持できる。また、奥行きのある設計により大型ディスプレイの設置も可能。視認性の高い快適なワークスペースを実現する。
■整理整頓を助ける機能性デザイン
有孔ボードを搭載し、市販のフックを使って文具や小物を自由にレイアウト可能。さらにケーブルトレイ付きで、煩雑になりがちな配線もすっきり整理できる。作業効率を高めるだけでなく、見た目にも美しいデスク環境を実現し、日々の仕事をより快適にする。
■安心・耐久性に優れた設計
全ての棚板に補強パイプを備え、重い機器でも安心して設置可能。天板は熱や水、傷に強いメラミン化粧板を採用し、長く美しい状態を保つ。さらにアジャスター付き脚部でガタつきを防止し、安定感も抜群。安全性と耐久性を兼ね備えた設計で、長期間安心して使用できる。
■商品詳細
■多機能パソコンラック「100-DESKH087BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）
■コンパクトなのにしっかり使える設計
幅85cm×奥行き60cmのコンパクトサイズながら、パソコン・プリンター・周辺機器をまとめて設置できる設計を実現。限られたスペースでも効率よくレイアウトできるため、ワンルームや在宅ワークスペースにも最適だ。デスク周りを一台に集約することで、作業効率を高めながら空間をすっきりと保つことができる。
■縦空間を活かした高い収納力
棚を縦方向に効率よく配置することで、省スペースながら高い収納力を確保。プリンターや複合機も安心して設置できる奥行き約35cmの丈夫な棚を備えている。限られたスペースを最大限活用し、機器や書類、小物までスマートに収納できるため、整理整頓された作業環境を維持できる。
■快適な作業姿勢をサポート
天板の高さは5段階で調整可能。ユーザーの体格や作業スタイルに合わせて最適な高さに設定できるため、長時間の作業でも快適な姿勢を維持できる。また、奥行きのある設計により大型ディスプレイの設置も可能。視認性の高い快適なワークスペースを実現する。
■整理整頓を助ける機能性デザイン
有孔ボードを搭載し、市販のフックを使って文具や小物を自由にレイアウト可能。さらにケーブルトレイ付きで、煩雑になりがちな配線もすっきり整理できる。作業効率を高めるだけでなく、見た目にも美しいデスク環境を実現し、日々の仕事をより快適にする。
■安心・耐久性に優れた設計
全ての棚板に補強パイプを備え、重い機器でも安心して設置可能。天板は熱や水、傷に強いメラミン化粧板を採用し、長く美しい状態を保つ。さらにアジャスター付き脚部でガタつきを防止し、安定感も抜群。安全性と耐久性を兼ね備えた設計で、長期間安心して使用できる。
■商品詳細
■多機能パソコンラック「100-DESKH087BK」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）