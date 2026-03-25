モー娘。牧野真莉愛、“布面積少なめ”色違いビキニでビーチに寝転ぶ「美しい」「腰のくびれヤバぁ」「すっっっご やっっば」
モーニング娘。’26の牧野真莉愛（25）が24日、自身のインスタグラムを更新。18日の投稿ではイエローのビキニ姿で美ボディを披露していた牧野だが、今回はピンクのビキニ姿での撮影オフショットを披露した。
【動画・写真多数】「すっっっご やっっば」“布面積少なめ”ピンクビキニでビーチに寝転ぶ牧野真莉愛 ※4本目
16日発売の『週刊ヤングマガジン』16号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場していた牧野は、「累計20回もヤングマガジンさんの表紙に選んでいただき、とても光栄です ヤングマガジンをご覧の皆様 ヤングマガジン様 ありがとうございました モーニング娘｡'26 牧野真莉愛より」と改めて感謝を伝え、“布面積少なめ”なピンクのビキニ姿でビーチに寝転がる様子や、波打ち際で楽しそうな笑顔を見せる様子、上半身にTシャツを着た姿や競泳水着など、さまざまな動画や写真を披露した。
この投稿にファンからは「美しい」「ほんとスタイル良くて、目の保養です」「世界で1番可愛くて大好きです」「腰のくびれヤバぁ」「ほんとの女神だな」「人魚やん」「過去最大のオフショット」「他の水着や衣服の動画や写真もあって、過去最大のオフショットにほんとーーーーーーーーうにありがと」「あぁ すっっっご やっっば」「イイねを10000回くらい押したい」「真莉愛ちゃん、ものすごく綺麗だしかわいい」など、多くの反響が寄せられている。
【動画・写真多数】「すっっっご やっっば」“布面積少なめ”ピンクビキニでビーチに寝転ぶ牧野真莉愛 ※4本目
16日発売の『週刊ヤングマガジン』16号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場していた牧野は、「累計20回もヤングマガジンさんの表紙に選んでいただき、とても光栄です ヤングマガジンをご覧の皆様 ヤングマガジン様 ありがとうございました モーニング娘｡'26 牧野真莉愛より」と改めて感謝を伝え、“布面積少なめ”なピンクのビキニ姿でビーチに寝転がる様子や、波打ち際で楽しそうな笑顔を見せる様子、上半身にTシャツを着た姿や競泳水着など、さまざまな動画や写真を披露した。