¡ÖÂ³¤¤¬³Ú¤·¤ß¤ÊÌ¡²è¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤¿¡×THE ALFEE¡¦¹â¸«Âô¤µ¤ó¤â¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡¢Í§¾ð¥Ð¥ó¥ÉÊª¸ì
Âç¤ÎÌ¡²è¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëTHE ALFEE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¹â¸«Âô½ÓÉ§¤µ¤ó¤¬º£¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤È½Ð¹ç¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤ëÍ§¾ð¥Ð¥ó¥ÉÊª¸ì¡¢¡ØTHE BAND¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¥®¥¿¡¼¤È½Ð¹ç¤Ã¤Æ»Ï¤Þ¤ëÍ§¾ð¥Ð¥ó¥ÉÊª¸ì
¡ØTHE BAND¡Ù¥Ï¥í¥ë¥ÉºîÀÐ¡¿Ãø¡¡¹ÖÃÌ¼Ò´©¡¡¡¡Á£´¬¡¡
¾®³ØÀ¸¤Îº¢¡¢½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¿·ÌÚÍ§Ê¿¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢»°Æü·î·Á¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£²»³Ú¹¥¤¤ÎÍ§¿Í¡¦¥Þ¥¿¥í¡¼¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¤³¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¾×Æ°¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤ò¡¢¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Í§Ê¿¤¬ÍÄ¤¤º¢¡¢½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ´¶¤¸¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ÎÌÜ³Ð¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤ÈÛ£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤Çº¬µò¤Î¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤·¡¢¿´¤òÆ°¤«¤¹´¶¾ð¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢¤È¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¯ÆÉ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÄ½Õ´ü¡¢Ì´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌÂ¤¤¡¢¾Ç¤ê¡¢ÉÔ°Â¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤â¤Î¤¿¤ê¤Ê¤¤¸½¼Â¡£Ãç´Ö¤È¤Îµ÷Î¥´¶¡¢¼«¤é¤Î¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ê¤É¡¢Ì´¤È¸½¼Â¤Î´Ö¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ëÂêºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¥«¥ï¥¤¤Î¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¤È¤¤¤¦¥®¥¿¡¼¤Ë¤â¥Ë¥ä¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¼´¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ËËÜµ¤¤ÇÆ´¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÊª¸ì¤Ç¡¢º£¤Ï¾å¼ê¤¯ÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¥®¥¿¡¼¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤µ¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Â³¤¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£