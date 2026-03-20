女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（平日午後5時）に生出演。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止直後を回想する一幕があった。

フワちゃんは同件があって以降、芸能活動を休止。今回、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰となった。

フワちゃんは「調子に乗らない。生放送だからいらん爪痕残そうとか考えないでちゃんとやってきなさいと」と周囲からクギを刺されて来たと明かした。金曜MCのミッツ・マングローブから「それはやっぱり調子乗ってたんですか？」と聞かれ、フワちゃんはとまどいつつ「当時はあからさまに調子乗ってた」と苦笑いを浮かべた。

番組出演の肩書は「YouTuber芸人」だった。MCの垣花正から「いろいろあったあとの初の生放送出演、フワちゃんです」と紹介され笑顔。「お久しぶりで〜す。プロレスラーになったフワちゃんです」と切り出した。水色のリングコスチュームにTシャツを合わせて出演。パンチをする姿を披露した。

金曜MCのミッツ・マングローブから「スタイルめっちゃよくなった。締まってますね」と絶賛されると、フワちゃんは「さすがにミッツ・マングローブは倒せないかも」とエルボーを繰り出すそぶりをした。さらに「『5時夢』のために、カラコンもツケマ（ツケ眉毛）もぶち込んできたからね」と笑顔を見せていた。

生放送の出演の感想を問われ「うれしすぎる。ずっとここ来てたスタジオだから。アンミカさんとかクリス松村に囲まれ。知ってるにおい」と、トレードマークの「タメ口」は健在だった。

フワちゃんは昨年12月、スターダムへの入団を発表し、プロレスでの活動復帰宣言を行った。同年12月29日、東京・両国国技館大会でプロレスにおける“師匠”葉月とシングルマッチで再スタートを切った。