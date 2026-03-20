¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¹âÌÚË¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÍ½ÁÛ¤Ïµð¿Í¡¢¸ÅÁã¤ÎDeNA¤¬£Â¥¯¥é¥¹ ¡Ö¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¹âÌÚË¤ÎDeNAÀïÎÏÊ¬ÀÏ¡õ¥»¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÍ½ÁÛ¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§¹âÌÚË¤ÏÁêÀîÎ¼Æó¿·´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ëDeNA¤ÎÊÑ²½¤Ë´üÂÔ¡¡³á¸¶¹·´õ¤éÌî¼ê¿Ø¤Ï½¼¼Â¤â¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¼å¤¤¡×¡ä¡ä¡Ë
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢ºå¿À¤¬£²°Ì°Ê²¼¤òÂç¤¤¯ÆÍ¤Êü¤·¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£³ÆµåÃÄ¤¬¡ÖÂÇÅÝ¡¦ºå¿À¡×¤ò·Ç¤²¤ÆÄ©¤àº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹âÌÚË»á¤Ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î½ç°Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Êº¸¤«¤é¡Ëµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³Î´´²´ÆÆÄ¡¢DeNA¤ÎÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ photo by Sankei Visual
¡Ú£±°ÌÍ½ÁÛ¡§ºå¿À¡Û
¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢ºå¿À¤¬¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥±¥¬¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤â¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤È¿¹²¼æÆÂÀ¤¬¤¤¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤Ï°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤¤¤À¤±¤Ë»î¹ç¤òÊø¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤³¤Þ¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢º´Æ£¤«¿¹²¼¡¢¤É¤Á¤é¤«¤¬¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÁêÅö¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Û¤«¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂç»³ÍªÊå¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¶áËÜ¸÷»Ê¡¢ÃæÌîÂóÌ´¤ÏÄ¹ÂÇ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤ÎÉÝ¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎÝ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¤²ó¤µ¤ì¤ëÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åê¼ê¤¬¥¯¥¤¥Ã¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÀÑ¶ËÅª¤ËÁö¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¥ã¥à¡¦¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤Ï¶ì¤·¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼éÈ÷¤âÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¾®È¨ÎµÊ¿¤ò³°Ìî¤Çµ¯ÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°Ìî¼ê¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ç¥£¥Ù¥¤¥Ë¡¼¤¬¥À¥á¤Ê»þ¤Ë¤¹¤°¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤ÊÉôÊ¬¤·¤«µó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ÂÄê´¶¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êºå¿À¤¬°ìÈÖ¾å¤Ë¤¯¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£²°ÌÍ½ÁÛ¡§¹Åç¡Û
¡½¡½ºò¥·¡¼¥º¥ó£µ°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¹Åç¤ò£²°Ì¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¹âÌÚ¡¡ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¤Ï¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥¿¡¼¥Î¥Ã¥¯¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿·ªÎÓÎÉÍù¤é¤â´Þ¤á¤ÆËç¿ô¤ÏÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢£¸·îÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´ü¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´ü¤Þ¤Ç¤ÏÇ´¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ï"º¸ÏÓ²¦¹ñ"¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£郄ÂÀ°ì¤äº´Æ£ÌøÇ·²ð¤é¤âº£Ç¯¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤é¤ò¤¦¤Þ¤¯µ¯ÍÑ¤Ç¤¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìî¼ê¤â¡¢¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤È¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯¤è¤êºäÁÒ¾¸ã¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¾®±à³¤ÅÍ¤¬¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¾©À®¤¬¤¤¤Æ¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÊ¿ÀîÏ¡¡Ê£±°Ì¡¿ÀçÂæÂç¡Ë¤¬µ¡Ç½¤·¡¢À®Ä¹Ãø¤·¤¤º´¡¹ÌÚÂÙ¤¬Ãæ¼´¤òÂÇ¤Ä¡£ÉÔ°ÂÄê¤µ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ã¼ê¤ÎÀª¤¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÒ¤±¤Æ¤ß¤¿¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¹Åç¤ÏÍË¾¤Ê¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¡©
¹âÌÚ¡¡³ÆµåÃÄ¤È¤â¡¢¤¤¤¤¥ë¡¼¥¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³Í¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¼ã¼ê¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢Ê¿Àî¡¢¾¡ÅÄÀ®¡Ê£³°Ì¡¿¶áµ¦Âç¡Ë¤Ê¤É¡¢¹Åç¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤Ê¼ã¼ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆóËóæÆ°ì¤ä¡¢Â¤Î¤¢¤ëÃ¤¸«¹ãÇ·²ð¤é¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÌî¼ê¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£³°ÌÍ½ÁÛ¡§ÃæÆü¡Û
¡½¡½ºò¥·¡¼¥º¥ó£´°Ì¤ÎÃæÆü¤Ï¡¢£Á¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÌÚ¡¡²¬ÎÓÍ¦´õ¡¢ÅÄÃæ´´Ìé¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤¬Â¤ò»È¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÅÄÃæ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¥¿¥ß¥ÊÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤âÂ¿¾¯¤Ï²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥«¥ó¥É¤ÏÅÄÃæ¤Ç°ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤¬¥Ô¥ê¤Ã¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥Î¡¼Áª¼ê¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Èà¤¬ÂÇ¤Ä¤«ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤«¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢ÃæÆü¤ÏÉ¬»à¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤ËºÙÀîÀ®Ìé¡¢¾åÎÓ¡¢»³ËÜÂÙ´²¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë¼ó¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀÚÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤ÇÂ¾¥Á¡¼¥à¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ÃæÆü¤ÇºÆµ¯¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿É¬»à¤µ¤ÏÂ¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤ä¥µ¥Î¡¼¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤¬µ¡Ç½¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÝ¤¤ÂÇÀþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï¡¢郄¶¶¹¨ÅÍ¤È¶â´ÝÌ´ÅÍ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂçÌîÍºÂç¤äÍ°°æ½¨¾Ï¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃæÀ¾À»µ±¡Ê£±°Ì¡¿ÀÄ³ØÂç¡Ë¡¢Ý¯°æÍêÇ·²ð¡Ê£²°Ì¡¿ÅìËÌÊ¡»ãÂç¡Ë¤é¤¬³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð£Á¥¯¥é¥¹¤òÁÀ¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´°ÌÍ½ÁÛ¡§µð¿Í¡Û
¡½¡½µð¿Í¤ÏÂç¹õÃì¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬È´¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹âÌÚ¡¡²¬ËÜ¤¬È´¤±¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬Àô¸ýÍ§ÂÁ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹ÂÇ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»³粼°Ë¿¥¤¬±¦¸ª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¶ì¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É¬Á³Åª¤Ë¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬¡Ê£±°Ì¡¿ºíµÜÀ½ºî½ê¡Ë¤ä»³¾ëµþÊ¿¡Ê£³°Ì¡¿°¡ºÙ°¡Âç¡Ë¡¢Ì¤ÃÎ¿ô¤Î¿·³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤é¤Ë¤«¤«¤ëÈæ½Å¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¡¢¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¤â´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ë¶ìÏ«¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³°¤Î´Å¤á¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇúÈ¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¾¾ËÜ¹ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¶ì¤·¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÉÔ¿¶¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¾¯¤·¤¤¤¸¤Ã¤¿¤é¤è¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÊÑ²½¤ä¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÅêÂÇ¤È¤â¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¸·¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ°ÌÍ½ÁÛ¡§DeNA¡Û
¡½¡½ºòÇ¯£²°Ì¡¢¸ÅÁã¤ÎDeNA¤Ï£µ°Ì¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÌÚ¡¡¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤È¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¡¢¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤¬È´¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î£³¿Í¤Ç400¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾åÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÝÅÄÍ´¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤¬¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£·×»»¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎËç¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥±¥¬¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÎ¥Ã¦¤â¿´ÇÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡Àè¤Û¤É¡¢¡ÖÃæÆü¤ÏÉ¬»à¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DeNA¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Èæ³ÓÅª°Â¿´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Â¾¥Á¡¼¥à¤«¤éÍè¤¿Áª¼ê¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÉ¬»à¤Ë¼é¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë´íµ¡´¶¤ä¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤¬¶¯¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Ï³á¸¶¹·´õ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤¤¤¤»þ¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²ÜÌ¾Ã£É×¤äÀÐ¾åÂÙµ±¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ò¥å¥ó¥á¥ë¤¢¤¿¤ê¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¶°ÌÍ½ÁÛ¡§¥ä¥¯¥ë¥È¡Û
¡½¡½Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬È´¤±¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸·¤·¤¤¡©
¹âÌÚ¡¡Â¼¾å¤¬È´¤±¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±üÀî¶³¿¤äµÈÂ¼¹×»ÊÏº¡¢»³ÌîÂÀ°ì¡¢¥Ê¥Ã¥·¥å¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¥º¤é¡¢ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤ÏÎãÇ¯¤Ë¤Ê¤¯¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢ÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¥ß¥ó¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê¡¢¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¥Ê¤Î¤Û¤«¤Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤Þ¤«¤»¤é¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢À®ÀÓ¤¬¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤»³ÅÄÅ¯¿Í¤Ï¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦Ãæ¤Ç¡¢Ìî¼ê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÄøÅÙ·×»»¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ä¹²¬½¨¼ù¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾¾²¼Êâ³ð¡Ê£±°Ì¡¿Ë¡À¯Âç¡Ë¤Ï¸Î¾ã¤ÇÆó·³Ä´À°Ãæ¡£°ËÆ£Î°°Î¤¢¤¿¤ê¤¬ÄêÃå¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÌî¼ê¤ÎÁª¼êÁØ¤¬Çö¤¤¤Ç¤¹¡£¿·ÀïÎÏ¤¬×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯¸½¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¹âÌÚË¡Ê¤¿¤«¤®¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
1958Ç¯10·î22Æü¡¢»³¸ý¸©À¸¤Þ¤ì¡£1980Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤ÇÃæ±ûÂç³Ø¤«¤é²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡Ê¸½¡¦²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£ÆóÎÝ¼ê¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢²ÃÆ£Çî°ì¡¢²°ÊßÍ×¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥ª¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£³²ó¡¢ÅðÎÝ²¦£±²ó¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÄÌ»»ÂÇÎ¨.297¡¢1716°ÂÂÇ¡¢321ÅðÎÝ¤È¤¤¤Ã¤¿µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ1994Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¤Î¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡¢DeNA¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ò2012Ç¯¤«¤é£²Ç¯Ì³¤á¤ë¤Ê¤É»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ìîµå²òÀâ¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢2018Ç¯¤Ë³«Àß¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£