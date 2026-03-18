【速報】高市首相　イラン停戦後なら自衛隊派遣の可能性を示唆「皆無とは言わない。その時しっかり考える」　米側には「できないことはできないと伝える」

高市首相は18日の参院予算委員会で、イラン情勢に関しての自衛隊派遣について「完全な停戦合意が行われた後、貢献できることが皆無だとは申し上げない。その時しっかりと考えさせていただく」と述べ、停戦後であれば自衛隊をホルムズ海峡周辺などに派遣して活動を行うことを検討する可能性を示唆した。

質疑の中で高市首相は、立憲民主党の杉尾議員から、自衛隊をホルムズ海峡に派遣することの検討状況とアメリカ側への伝達について問われ、「日本の法律に従って、できることはできるけど、できないことはできない。それをしっかりとお伝えするつもりですし、先方もこれまでの経緯から、日本の法律はよくご承知のはずだ」と述べた。

さらに周辺海域への調査研究目的での自衛隊派遣の可能性については「自衛隊の派遣についてはなんら決まっていないので、派遣するということを前提にした質問についてはお答えできない」と述べるにとどめた。

杉尾議員が、自衛隊の派遣は決定はしていなくても検討もしていないのか尋ねると、高市首相は「完全な停戦合意が行われた後、貢献できることが皆無だとは申し上げない。これはその時しっかりと考えさせていただく」と述べた。