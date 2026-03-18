LSDの100倍の幻覚作用“神のお茶”を再び…オカルト研究家・角由紀子がアマゾン奥地で“死んだ”夜
LSDの100倍とも言われる“神のお茶”アヤワスカ。ペルーのアマゾン奥地で、オカルト研究家・角由紀子が再びそれを飲み、そして――死んだ。カエルの毒「カンボ」で全身を焼かれ、嘔吐し、臨死体験の果てに見たのは「ちゃんと泣ける人生」の分岐点だった。スピリチュアル観光では済まされない、命がけの儀式の全貌を本人が綴る！
2026年1月中旬、私はペルーのアマゾン奥地へ向かっていた。目的は「アヤワスカ」を飲むためだ。LSDの100倍の幻覚作用があるとも言われる、いわゆる「神のお茶」。冷静に考えると、まあまあ正気ではない。今回が初挑戦ではなく、3年前には現地で6回も飲んでいる。それでもまた行ったのは、カルマや不調を溜め込んだこの肉体が、「そろそろ行っとけ」と指示を出してきたような感覚に突き動かされたからだった。
アヤワスカとは何か？
よくスピリチュアル界隈では「幻覚剤」と呼ばれるが、実際は化学物質ゼロ、植物のみで構成された南米で2〜3千年以上使用されているペルー政府公認のナチュラル飲料である。
ペルーでは「植物の精霊が教え導く存在」と考えられており、シャーマンや先住民たちは、病気の治療、心の傷の癒し、人生の方向を確認するために「メディスン」としてこれを用いてきたという。
パリピがクラブで使うLSDやMDMAなどテンションが上がる違法薬物とは真逆。飲むと本当に「過去のトラウマ」「不快な感覚」「後悔の念」「普段スルーしている悪行」など、目を背けてきた重い記憶や啓示が、次々とビジョンや音として容赦なく襲ってくる。それらと立ち向かうたびに、水やら胆汁を盛大に吐く。シャーマンが歌う音楽「イカロ」を聴きながら、夜8時から朝4時まで儀式は続く。
◆シピボ族の村を選んだ理由
費用は観光地では儀式1回につき通常5万〜8万円以上が相場だ。私が行ったシピボ族の村は、最も伝統的で純粋なアヤワスカ儀式を行うことで評価が高く、1回2万円で宿と食事（朝昼2回分）がついてくる。その代わり、首都リマから1日以上かかる上に、生活環境は過酷だ。100箇所近く蚊に刺されるし、シャワーもない。シャンプーを使うと蚊が寄ってくるので頭もロクに洗えない。
近年、アヤワスカが「スピリチュアルツーリズム」の象徴のように語られ、観光地には修行もロクに受けていない偽シャーマンが急増している。彼らは、「キマること」だけを重視し、不適切な薬草を混ぜ、危険な量を飲ませるため、結果、参加者が深刻な被害を受けることも後を絶たない。
シャーマンは儀式の安全性・深度・意味を左右する中核的存在で、場のエネルギーを整えたり、悪霊を寄せ付けないなど重要な役割を果たす。極端に言えば、同じアヤワスカでも、誰が導くかで体験はまったく別物になってしまう。シピボ族の村にも経験値の低いシャーマンがいるし、「日本人が行っているから安全」というのも間違い。評判の悪いシャーマンに当たってしまった日本人の体験記もネット上には多い。
事前に英語やスペイン語で詳しくチェックする努力を惜しんではいけない。
◆カンボ儀式──カエルになった私
今回はカエルの毒を体に入れることで強烈なデトックス効果がある「カンボ儀式」（3万円）も受けた。アヤワスカ前に行い 浄化することで、より植物エネルギーが入りやすいと言われている。海外セレブや道端ジェシカなどの芸能人も体験したそうで、まあ、お試し感覚だ。
……が、これが想像の3倍はキツかった。
前日から断食し、儀式直前に右腕をマッチで4か所焼かれる。直径5ミリほどの根性焼きだ。そのただれた部分にカエルの毒を塗り込む。毒はリンパを通って血中へ入り、発汗、浮腫、激しい嘔吐を引き起こすらしい。らしい、で済む話ではないが……。
2026年1月中旬、私はペルーのアマゾン奥地へ向かっていた。目的は「アヤワスカ」を飲むためだ。LSDの100倍の幻覚作用があるとも言われる、いわゆる「神のお茶」。冷静に考えると、まあまあ正気ではない。今回が初挑戦ではなく、3年前には現地で6回も飲んでいる。それでもまた行ったのは、カルマや不調を溜め込んだこの肉体が、「そろそろ行っとけ」と指示を出してきたような感覚に突き動かされたからだった。
よくスピリチュアル界隈では「幻覚剤」と呼ばれるが、実際は化学物質ゼロ、植物のみで構成された南米で2〜3千年以上使用されているペルー政府公認のナチュラル飲料である。
ペルーでは「植物の精霊が教え導く存在」と考えられており、シャーマンや先住民たちは、病気の治療、心の傷の癒し、人生の方向を確認するために「メディスン」としてこれを用いてきたという。
パリピがクラブで使うLSDやMDMAなどテンションが上がる違法薬物とは真逆。飲むと本当に「過去のトラウマ」「不快な感覚」「後悔の念」「普段スルーしている悪行」など、目を背けてきた重い記憶や啓示が、次々とビジョンや音として容赦なく襲ってくる。それらと立ち向かうたびに、水やら胆汁を盛大に吐く。シャーマンが歌う音楽「イカロ」を聴きながら、夜8時から朝4時まで儀式は続く。
◆シピボ族の村を選んだ理由
費用は観光地では儀式1回につき通常5万〜8万円以上が相場だ。私が行ったシピボ族の村は、最も伝統的で純粋なアヤワスカ儀式を行うことで評価が高く、1回2万円で宿と食事（朝昼2回分）がついてくる。その代わり、首都リマから1日以上かかる上に、生活環境は過酷だ。100箇所近く蚊に刺されるし、シャワーもない。シャンプーを使うと蚊が寄ってくるので頭もロクに洗えない。
近年、アヤワスカが「スピリチュアルツーリズム」の象徴のように語られ、観光地には修行もロクに受けていない偽シャーマンが急増している。彼らは、「キマること」だけを重視し、不適切な薬草を混ぜ、危険な量を飲ませるため、結果、参加者が深刻な被害を受けることも後を絶たない。
シャーマンは儀式の安全性・深度・意味を左右する中核的存在で、場のエネルギーを整えたり、悪霊を寄せ付けないなど重要な役割を果たす。極端に言えば、同じアヤワスカでも、誰が導くかで体験はまったく別物になってしまう。シピボ族の村にも経験値の低いシャーマンがいるし、「日本人が行っているから安全」というのも間違い。評判の悪いシャーマンに当たってしまった日本人の体験記もネット上には多い。
事前に英語やスペイン語で詳しくチェックする努力を惜しんではいけない。
◆カンボ儀式──カエルになった私
今回はカエルの毒を体に入れることで強烈なデトックス効果がある「カンボ儀式」（3万円）も受けた。アヤワスカ前に行い 浄化することで、より植物エネルギーが入りやすいと言われている。海外セレブや道端ジェシカなどの芸能人も体験したそうで、まあ、お試し感覚だ。
……が、これが想像の3倍はキツかった。
前日から断食し、儀式直前に右腕をマッチで4か所焼かれる。直径5ミリほどの根性焼きだ。そのただれた部分にカエルの毒を塗り込む。毒はリンパを通って血中へ入り、発汗、浮腫、激しい嘔吐を引き起こすらしい。らしい、で済む話ではないが……。