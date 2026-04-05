衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第22話ようやく気づく【編集部コメント】置いてあった哺乳瓶を見て、フミカさんがこれまでしてきていた頑張りを思い出したコウセイさん。フミカさんは、体調が悪い中でも、特にユズちゃ