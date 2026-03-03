ＷＢＣの米国代表が２日（日本時間３日）に集合し、いよいよ始動した。米ＥＳＰＮ局は現地に特設スタジオを据え、トーク番組「パットマカフィーショー」を放送。ＷＢＣ初出場となるＭＶＰ２度のＢ・ハーパー内野手（フィリーズ）が出演し、意気込みを語った。

ハーパーはアマ時代に米国代表に２度選出されているが、ＷＢＣは今回が初。前回大会でも出場の意思を表明していたが、２２年１１月に右肘手術を受けたため、メンバーに入らなかった。「最高だよ。これ以上のものはないね」と高揚した様子で語ったハーパー。「お互いかなりよく知ってる。シーズン中に対戦しているしね。でもこうやって集まると違う。全員が自分の国を代表するためにここにいるのは特別だ。みんなここに来ることを本当に楽しみにしていた。そして、優勝を手にできればいいな」と話した。

冬季五輪で男女アイスホッケーが金メダルを獲得したことを挙げ「すごいこと。米国はアメフトの国だけど、今はアイスホッケーも自分たちのものだった感じる。今度は自分たちの番だ。ＷＢＣや五輪では野球の文化が見られる。ドミニカ、日本、アメリカ、あらゆる国がだ。ファンにとって最高の時間だ」と試合で見られる各国の野球文化の違いも楽しみにしていた。

翌３日（日本時間４日）からはジャイアンツとロッキーズと強化試合を開催。短期間でチームワークを醸成することも必要になる。チーム内のまとめ役は誰かと問われたハーパーは「シュワバーだね、間違いなく。彼にはそういう雰囲気がある。ジャッジもそうだね。ＮＹという大きな市場でやってきた。あのキャプテンマークを胸に付けるのは彼以外に考えられない。彼とプレーするのが楽しみだ」とわくわくしている様子だった。